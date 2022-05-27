歐聯決賽｜沙拿復仇心切 利物浦夫添撼皇馬

新仇舊恨一朝了！萬眾矚目的歐聯決賽，今屆在香港時間周六深夜(29/05 03:00)，由利物浦對皇家馬德里。「紅軍」利物浦的首席射手穆罕默德沙拿誓言要向皇馬算帳，今場可以夫添出擊；而「歐洲大賽之王」皇家馬德里，今屆由王牌前鋒賓施馬領軍，晉級過程極具說服力，今場於法國巴黎聖但尼球場上演的大戰，一觸即發。

「法老王」沙拿要算的帳數到2018年歐聯決賽，當時對手亦是皇馬；他在上半場中段被對手當時的中堅沙治奧拉莫斯追纏並跌倒，導致肩膊脫臼退下火線，結果紅軍終輸1比3，沙拿滿不是味兒。紅軍翌季再入決賽，2比0打敗熱刺，第6度封王歐聯(包括前身歐冠盃)，成為最強英格蘭球會。皇馬計「賽績」更勁，累計13次捧走這項歐洲球會最高殊榮，包括對上7次入歐聯決賽全部捧盃，大賽之王當之無愧。

紅軍的沙拿在皇馬淘汰曼城，打入決賽後，即在社交網絡表示：「我們要算帳。」而他在決賽賽前記招上，再次強調經歷上次交手所發生的事情，眾將熱切期待今場再與皇馬交手。談到他的前途問題，這位29歲的埃及前鋒說：「我不想自私，不想在這裡談我的合約問題，但我肯定來季會留効。我只想見到軒達臣(利物浦隊長)捧盃。」沙拿跟紅軍合約至2023年6月。對紅軍更大好的消息是，領隊高普證實中場好手堤亞高艾簡達拿及法賓奴傷愈復操，可在決賽候命。