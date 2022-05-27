歐聯決賽｜沙拿復仇心切 利物浦夫添撼皇馬

新仇舊恨一朝了！萬眾矚目的歐聯決賽，今屆在香港時間周六深夜(29/05 03:00)，由利物浦對皇家馬德里。「紅軍」利物浦的首席射手穆罕默德沙拿誓言要向皇馬算帳，今場可以夫添出擊；而「歐洲大賽之王」皇家馬德里，今屆由王牌前鋒賓施馬領軍，晉級過程極具說服力，今場於法國巴黎聖但尼球場上演的大戰，一觸即發。
「法老王」沙拿要算的帳數到2018年歐聯決賽，當時對手亦是皇馬；他在上半場中段被對手當時的中堅沙治奧拉莫斯追纏並跌倒，導致肩膊脫臼退下火線，結果紅軍終輸1比3，沙拿滿不是味兒。紅軍翌季再入決賽，2比0打敗熱刺，第6度封王歐聯(包括前身歐冠盃)，成為最強英格蘭球會。皇馬計「賽績」更勁，累計13次捧走這項歐洲球會最高殊榮，包括對上7次入歐聯決賽全部捧盃，大賽之王當之無愧。
紅軍的沙拿在皇馬淘汰曼城，打入決賽後，即在社交網絡表示：「我們要算帳。」而他在決賽賽前記招上，再次強調經歷上次交手所發生的事情，眾將熱切期待今場再與皇馬交手。談到他的前途問題，這位29歲的埃及前鋒說：「我不想自私，不想在這裡談我的合約問題，但我肯定來季會留効。我只想見到軒達臣(利物浦隊長)捧盃。」沙拿跟紅軍合約至2023年6月。對紅軍更大好的消息是，領隊高普證實中場好手堤亞高艾簡達拿及法賓奴傷愈復操，可在決賽候命。
安帥亦要算舊帳
對於沙拿「撥火」，皇馬主帥安察諾堤近日還擊：「2018年決賽落敗可能成為沙拿比賽的動力，他是一位出色的球員、危險人物，對手可以回望2018年，但我們也可以回想1981年的決賽。」1981年的歐冠盃決賽，利物浦正是在巴黎以1比0擊敗皇馬，今場也可以說是復仇戰。
論今屆表現，兩軍不相伯仲。利物浦剛失落聯賽錦標，本屆四冠王夢碎，但近18戰錄得14勝4和不敗佳績。皇馬今屆在西甲放甩群雄，早早封王，季尾得以讓主力輪換休息，備戰今場大戰；而由王牌前鋒賓施馬夥拍雲尼斯奧斯祖利亞的「老少組合」，予人有無堅不摧之感，在今屆歐聯先後淘汰巴黎聖日耳門、車路士及曼城。賓施馬個入在本屆已攻入15球，穩奪歐聯神射手寶座，皇馬上下當然無懼與紅軍決一死戰。