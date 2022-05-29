歐聯決賽｜雲尼斯奧斯一箭定江山 皇家馬德里力挫利物浦捧盃

歐聯決賽正式上演，利物浦與皇家馬德里在法國球場對壘。兩軍在2018年歐聯決賽曾經碰頭，當時利物浦慘敗1比3。今屆重遇，紅軍未能一雪前恥。皇馬憑雲尼斯奧斯攻入全場唯一入球，以1比0獲勝捧盃，第14度贏得歐聯冠軍。
開賽前夕，由於法國球場其中一邊看台的入口大閘忽然提早關上，千成上萬利物浦球迷延誤了足足90分鐘才能陸續進場，故此賽會宣布延遲15分鐘開賽，但實際上遲了超過30分鐘才上演。
今仗兩軍陣容未有大變動，賽前曾傳出利物浦的泰亞高艾簡達拿及法賓奴因傷可能缺陣，然而兩人不但趕及傷愈，而且以正選登場，與佐敦軒達臣扼守中場。皇馬方面，賓施馬與雲尼斯奧斯固然是前鋒線上的必然正選，今仗配合華維迪攻堅。
利物浦正選陣容：
門將：艾利臣
後衛：阿歷山大阿諾、干拿迪、雲迪積克、羅拔臣
中場：佐敦軒達臣、法賓奴、泰亞高艾簡達拿
前鋒：沙拿、沙迪奧文尼、路爾斯戴亞斯
皇家馬德里正選陣容：
門將：古圖爾斯
後衛：卡華積、米列圖、艾拿巴、文迪
中場：莫迪歷、卡斯米路、卻奧斯
前鋒：華維迪、賓施馬、雲尼斯奧斯
沙迪奧文尼中柱 賓施馬食詐胡
甫開賽，紅軍隨即採取主動，頻頻向皇馬施壓，15分鐘，阿歷山大阿諾右路地波傳中，沙拿快腳施射，可惜欠缺力度，被古圖爾斯撲出。4分鐘後，輪到沙拿助攻阿歷山大阿諾埋門，不過射門高出。20分鐘，沙迪奧文尼在禁區內避過3名皇馬守衛勁射近柱，皮球被古圖爾斯飛盡撲到再中柱彈出，紅軍差點打開紀錄。一直處於劣勢的皇馬，在上半場結束前獲得黃金機會，紅軍門前難得出現混戰場面，賓施馬把握艾利臣和干拿迪誤會射入，然而被判越位在先，入球無效。
雲尼斯奧斯埋門得手
換邊後，皇馬繼續受壓，卻在59分鐘先開紀錄。華維迪在右路禁區附近急勁傳中，雲尼斯奧斯後上撞入，協助皇馬領先1比0。落後的紅軍努力反撲，63分鐘，沙拿於右路發難，扣入大位射遠柱死角，但再一次被古圖爾斯救出。及後紅陣換入祖達取代表現沉寂路爾斯戴亞斯，並加強攻力圍攻皇馬，可惜遲遲未能扳平。82分鐘，沙拿殺入禁區近門勁射，卻再被古圖爾斯成功撲救。結果皇馬一球力挫紅軍，成功捧走歐聯冠軍獎盃。