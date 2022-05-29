歐聯決賽｜雲尼斯奧斯一箭定江山 皇家馬德里力挫利物浦捧盃

歐聯決賽正式上演，利物浦與皇家馬德里在法國球場對壘。兩軍在2018年歐聯決賽曾經碰頭，當時利物浦慘敗1比3。今屆重遇，紅軍未能一雪前恥。皇馬憑雲尼斯奧斯攻入全場唯一入球，以1比0獲勝捧盃，第14度贏得歐聯冠軍。

開賽前夕，由於法國球場其中一邊看台的入口大閘忽然提早關上，千成上萬利物浦球迷延誤了足足90分鐘才能陸續進場，故此賽會宣布延遲15分鐘開賽，但實際上遲了超過30分鐘才上演。

今仗兩軍陣容未有大變動，賽前曾傳出利物浦的泰亞高艾簡達拿及法賓奴因傷可能缺陣，然而兩人不但趕及傷愈，而且以正選登場，與佐敦軒達臣扼守中場。皇馬方面，賓施馬與雲尼斯奧斯固然是前鋒線上的必然正選，今仗配合華維迪攻堅。