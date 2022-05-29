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體育
2022-05-29 04:46:50

歐聯決賽｜雲尼斯奧斯一箭定江山 皇家馬德里力挫利物浦捧盃

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皇馬第14度奪得歐聯冠軍。(美聯社)

皇馬第14度奪得歐聯冠軍。(美聯社)

歐聯決賽正式上演，利物浦與皇家馬德里在法國球場對壘。兩軍在2018年歐聯決賽曾經碰頭，當時利物浦慘敗13。今屆重遇，紅軍未能一雪前恥。皇馬憑雲尼斯奧斯攻入全場唯一入球，以1比0獲勝捧盃，第14度贏得歐聯冠軍。

雲尼斯奧斯接應華維迪傳送射入。(美聯社)

雲尼斯奧斯接應華維迪傳送射入。(美聯社)

開賽前夕，由於法國球場其中一邊看台的入口大閘忽然提早關上，千成上萬利物浦球迷延誤了足足90分鐘才能陸續進場，故此賽會宣布延遲15分鐘開賽，但實際上遲了超過30分鐘才上演。

今仗兩軍陣容未有大變動，賽前曾傳出利物浦的泰亞高艾簡達拿及法賓奴因傷可能缺陣，然而兩人不但趕及傷愈，而且以正選登場，與佐敦軒達臣扼守中場。皇馬方面，賓施馬與雲尼斯奧斯固然是前鋒線上的必然正選，今仗配合華維迪攻堅。

利物浦正選陣容：

門將：艾利臣

後衛：阿歷山大阿諾、干拿迪、雲迪積克、羅拔臣

中場：佐敦軒達臣、法賓奴、泰亞高艾簡達拿

前鋒：沙拿、沙迪奧文尼、路爾斯戴亞斯

泰亞高艾簡達拿及法賓奴趕及傷愈。(美聯社)

泰亞高艾簡達拿及法賓奴趕及傷愈。(美聯社)

皇家馬德里正選陣容：

門將：古圖爾斯

後衛：卡華積、米列圖、艾拿巴、文迪

中場：莫迪歷、卡斯米路、卻奧斯

前鋒：華維迪、賓施馬、雲尼斯奧斯

莫迪歷、卡斯米路和卻奧斯繼續扼守中場。(美聯社)

莫迪歷、卡斯米路和卻奧斯繼續扼守中場。(美聯社)

沙迪奧文尼中柱 賓施馬食詐胡

甫開賽，紅軍隨即採取主動，頻頻向皇馬施壓，15分鐘，阿歷山大阿諾右路地波傳中，沙拿快腳施射，可惜欠缺力度，被古圖爾斯撲出。4分鐘後，輪到沙拿助攻阿歷山大阿諾埋門，不過射門高出。20分鐘，沙迪奧文尼在禁區內避過3名皇馬守衛勁射近柱，皮球被古圖爾斯飛盡撲到再中柱彈出，紅軍差點打開紀錄。一直處於劣勢的皇馬，在上半場結束前獲得黃金機會，紅軍門前難得出現混戰場面，賓施馬把握艾利臣和干拿迪誤會射入，然而被判越位在先，入球無效。

因利物浦球迷入場延誤，球賽延遲15分鐘開賽。(路透社) 利物浦球迷因安全檢查問題遲遲未能入場。(路透社) 法國名宿、前皇馬教練施丹亦有入場觀戰。(美聯社) 沙拿近門施射被古圖爾斯撲出。(美聯社) 沙迪奧文尼的勁射被撲到再中柱。(美聯社) 紅軍在上半場差點先開紀錄，球迷緊張萬分。(美聯社) 紅軍在前場不斷向皇馬施壓。(美聯社) 皇馬球迷為處於劣勢的愛隊打氣。(美聯社) 賓施馬上半場射破紅軍大門，但被判越位在先。(美聯社)

雲尼斯奧斯埋門得手

換邊後，皇馬繼續受壓，卻在59分鐘先開紀錄。華維迪在右路禁區附近急勁傳中，雲尼斯奧斯後上撞入，協助皇馬領先10。落後的紅軍努力反撲，63分鐘，沙拿於右路發難，扣入大位射遠柱死角，但再一次被古圖爾斯救出。及後紅陣換入祖達取代表現沉寂路爾斯戴亞斯，並加強攻力圍攻皇馬，可惜遲遲未能扳平。82分鐘，沙拿殺入禁區近門勁射，卻再被古圖爾斯成功撲救。結果皇馬一球力挫紅軍，成功捧走歐聯冠軍獎盃。

古圖爾斯多次勇救險球。(路透社) 阿歷山大阿諾在進攻右路甚具威脅。(美聯社) 雲尼斯奧斯在59分鐘近門射入。(美聯社) 皇馬先開紀錄，球迷歡喜若狂。(美聯社) 古圖爾斯三番四次化解危機。(美聯社) 法明奴後備入替，可惜未有建樹。(美聯社) 安察洛堤今季執教皇馬，即勇奪西甲和歐聯冠軍，更成為首位4奪歐聯錦標的教頭。(美聯社) 高普帶領的紅軍，連番失落英超及歐聯錦標。(美聯社)
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