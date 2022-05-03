歐聯淘汰｜艾美利主場望奇蹟 維拉利爾鬥利物浦

歐聯4強次回合今晚先由維拉利爾迎戰利物浦(04/05 03:00)，首回合黃潛艇作客淨吞兩蛋，想晉身決賽，今場非勝不可，主帥艾馬利今屆賽事領軍屢創奇蹟，先後淘汰祖雲達斯與拜仁慕尼黑，挾近期各項賽事主場12場不敗走勢，有一戰之力。然而紅軍亦在今屆歐聯客場5戰全勝，兩強再遇，激戰可期。

維拉利爾首回合作客晏菲路全場捱打，更未能錄得任何中目標射門。不過，落後兩球並非全無機會反勝，黃潛在近12場主場不敗，而近5場主場更錄4勝，包括上圈以1比0打敗德甲班霸拜仁，可見曾4捧歐霸盃的歐戰專家艾美利的卓越領軍能力。為求在今場反勝，艾美利在剛戰西甲大輪換，結果1比2不敵艾拉維斯，但預計包括前鋒哥爾尼維特、中場盧施素、高基連與守將艾比奧爾等主力，今場有望齊齊回歸正選，而射手謝拉特摩蘭奴也有望傷愈任後備，關鍵時搏殺。