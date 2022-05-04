歐聯淘汰｜超強戰 皇馬撼曼城

歐聯4強「英西對抗」第二擊次回合，皇家馬德里今晚將在主場火併曼城(05/05 03:00)。兩軍上仗接戰瘋狂對攻，曼城最終贏4比3，演出贏盡外界讚賞。銀河艦隊西甲提早封王，無後顧之憂；「藍月」則挾4連勝而臨，為圓歐聯錦標夢定去到盡，世紀對決可期。

皇馬首回合落後一球，翻查歷史，銀河艦隊過去在歐聯4強首回合輸波，從未試過反勝闖決賽，今次在主帥安察洛堤帶領下，望可打破魔咒。皇馬其實亦不乏反勝本錢，他們自2019年3月起，於歐聯主場作戰，從未試過入球交白卷，而在今屆賽事中；銀河艦隊亦曾於16強首回合落後巴黎聖日耳門0比1，最終次回合主場贏3比1反勝晉級，足證球隊相當硬淨。加上，皇馬西甲提早4輪封王，大軍士氣大振，兼可專心歐聯爭勝。人腳方面，守將阿拉巴據報可趕及傷愈復出，而包括後防重心艾達米列達奧及拿祖費南迪斯等均可回歸正選，令防線更完整。王牌射手賓施馬、快馬雲尼斯奧斯祖利亞及中場重心卻奧斯等，上仗西甲僅後備登場，保持狀態及精力今仗上陣殺敵。

藍月歐聯三戰皇馬全捷

另邊廂，力爭首奪歐聯的曼城，上輪英超以4比0大炒列斯聯，續向雙冠王目標進發。翻查資料，藍月歷來在歐聯先後10次在首回合領先，最終只得1次被淘汰，當年是主帥哥迪奧拿領軍首季，如今「哥家軍」大熟大勇，要將他們從優勢中打敗，絕不容易。曼城今場有右閘祖奧簡斯路波監刑滿復出，可踢左閘的尼敦阿基因傷上陣成疑，辛真高有望頂上。包括奇雲迪布尼與馬列斯在聯賽休戰後，將與上仗英超僅以後備登場的貝拿度施華，齊齊復任正選。以他們近3次歐聯對皇馬全勝紀錄，今場繼續秤高一線。