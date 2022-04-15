歐聯激戰 高普：艾馬利是盃賽王 哥帥感嘆球員也是人

英超曼城與利物浦，分別淘汰馬德里體育會及賓菲加，晉身歐聯4強；曼城將惡鬥皇家馬德里，而利物浦則會出戰另一西甲球會維拉里爾，上演英超與西甲的對決，爭入決賽。紅軍主帥高普賽後被問到對維拉利爾的看法時，即向對方主帥笠高帽，指艾馬利是「盃賽之王」。至於今戰陷苦戰的曼城，主帥哥迪奧拿感嘆「球員也是人」！

相對利物浦因首回合有兩球在手，可輪換出擊鬥賓菲加；僅領先1球的曼城，則以強陣作客馬體會。馬體會今仗明顯較上仗進取，曼城則似乎因與紅軍大戰後未回氣，速率有所減弱。藍月除於30分鐘差點憑根度簡的射門中柱先開紀錄外，雙方上半場有威脅埋門不多。馬體會易邊後更主動，祖奧菲歷斯、基沙文、迪保羅等埋門均未能入球。原本正圍攻曼城的馬體會，臨完場前更因中堅菲臘比蒙達里奧再次侵犯菲爾科頓而兩黃一紅被逐，並引發雙方幾乎動手，球賽最終互無紀錄，藍月憑總比數贏1比0晉級。

哥迪奧拿賽後除慶幸球隊未有失球外，亦擔憂球員體能及傷患，坦言現傷兵多，又嘆球員也是人，畢竟球隊剛打完利物浦此硬仗。藍月近況大勇的迪布尼與基爾獲加今仗先後因足踝受傷退下火線，哥帥拿表示未知兩人能否趕及周末英足盃4強(16/04 22:30)上陣再鬥紅軍。

另邊廂，利物浦總比數6比4淘汰賓菲加，高普賽後問到對4強對手維拉利爾的看法時，指「黃潛」能夠贏祖雲達斯及拜仁慕尼黑，當然值得歐聯4強席位，而艾馬利是盃賽之王，紅軍要一些時間好好準備4強戰。不過，高帥目前要先集中精神，準備周末對曼城的英足盃4強戰。