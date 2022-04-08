歐聯激鬥｜主場連環大敗 車路士墮低谷

英超榜首三雄打入歐聯8強，之前一晚，曼城與利物浦齊齊贏波，可是來到車路士卻於主場失威。「老來嬌」射手賓施馬連續兩場歐聯賽事連中三元，領皇馬得勝，藍戰士僅靠近期入球能力最強的夏維斯，在換邊後初段入波，一度追成接近紀錄，後備登場的盧卡古錯過一次絕佳入球機會，無人看管下門前頂斜，未能助球隊最近比分，主帥杜曹承認要在次回合反勝，機會不大。

衛冕歐聯的車路士，剛在8強首回合主場以1比3不敵13屆冠軍皇家馬德里。賽後藍戰士主帥杜曹坦承球隊表現遠低於正常水平，難望翻身，更直指盧卡古錯失入波黃金機會。車路士在英超與歐聯主場連續大敗，在賣盤事宜壓力下似突然崩潰，餘下球季爭前4響警號。

杜曹賽後稱：「不可能了！現階段來看，賽事已結束，自國際賽期後，我們未能找回應有水準，我現在更擔心是周六對修咸頓之戰。」車路士上仗英超主場1比4大敗於賓福特腳下，如今主場再慘敗，史丹福橋球場慘變「門常開」，無論要在下周中歐聯次回合反勝，以至之後英足盃爭標及英超爭前4，都令人擔心。杜曹補充：「踢出這種表現，你根本不能期望會取得成績，我們要入3球反勝，這種事豈是經常發生。我們首先要找回競爭鬥志，一切才可再談。這是我見過球隊在史丹福橋最差的上半場表現。」盧卡古是役於下半場中段換入，被寄予厚望，然而上陣約26分鐘，卻只得4次觸球，包括兩次射門均未能命中目標，杜曹承認「新魔獸」失機對球隊爭取反勝影響重大：「那個機會很關鍵，如果只是落後一球，會是大不同，我們甚至有機會乘勢扳平，或者可以2比3結束比賽。」

同晚另一場半準決賽首回合，維拉利爾憑哥爾尼維特一箭定江山，主場以1比0爆冷打敗拜仁慕尼黑，賽後就連拜仁主帥拿根斯文亦承認今場輸得少。