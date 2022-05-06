歐聯激鬥｜皇馬逆轉勝 5.28鬥紅軍爭標 安帥刷紀錄 沙拿誓復仇

歐聯4強戰再演經典！皇家馬德里剛戰4強次回合迎戰曼城，絕地反勝2比1，總比數追和5比5後，再在加時戰，憑王牌射手賓施馬攻入12碼完成驚天逆轉，勇闖本月28日於巴黎舉行的決賽，火併利物浦。賽後紅軍沙拿已在社交網留言要找皇馬算帳，而皇馬主帥安察洛堤則將今場勝仗，媲美利物浦當年的伊斯坦布爾奇蹟。 曼城下半場中段憑馬列斯入波領先，總比數拉開至5比3。藍月眼看晉級在望，銀河艦隊卻憑後備登場的洛迪高高斯，在法定時間90分鐘過後的補時2分鐘內，腳踢頭頂連入兩球，助皇馬戲劇性反勝2比1，要進入加時。加時戰僅5分鐘，賓施馬殺入禁區博得12碼，並親自操刀完成大逆轉，皇馬以總比數6比5反勝入決賽。

賓施馬又成英雄

安察洛堤

皇馬主帥安察洛堤今次是個人歷來第5次打入歐聯決賽，壓過了高普、納比與費格遜，獨佔了史上領軍入歐聯決賽最多的主帥紀錄。肥安之前4次入決賽奪得3冠1亞，唯一敗仗是在2005年帶領AC米蘭半場領先利物浦3球；但換邊後被連下三城扳平，最後互射12碼飲恨。肥安賽後提到了當年的「伊斯坦布爾奇蹟」：「在我們扳平之後，心理上已佔了重大優勢了。就如在2005年伊斯坦布爾之夜，在利物浦扳平後，比賽走勢就完全不同了。」