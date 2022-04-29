歐聯激鬥｜艾簡達拿顯身價 領利物浦衝四冠

維拉利爾神奇不再！歐聯4強首回合，利物浦主場以2比0輕取「黃潛艇」，主隊在比賽中形勢一面倒，贏波實至名歸。當中「紅軍」今將贏波功臣之一，堤亞高艾簡達拿控制中場顯身價，並以精妙傳送連繫全隊，賽後獲選今場MVP。利物浦兩球領先下，極大機會殺入歐聯決賽，繼續為達成「四冠夢」衝刺！

黃潛的烏龍波，加上沙迪奧文尼接應穆罕默德沙拿妙傳入波，利物浦得以在下半場初段連下兩城，就此於首回合贏2比0。紅軍今場控球比率為73%對27%，射門是19次對1次，全場佔盡優勢。已先奪英聯盃及在英足盃打入決賽的紅軍，繼續向今屆四冠王進軍。

對上兩圈晉級過程中，作客打敗祖雲達斯及賽和拜仁慕尼黑的維拉利爾，今次造訪晏菲路卻是全無招架之力，賽後一眾為電視台講波的英超球壇名宿如奧雲與里奧費迪南等，均對利物浦表現讚不絕口，而紅軍贏波功臣堤亞高艾簡達拿更被捧上天。31歲的堤亞高今場成功傳送103次，其中34次是向對方三閘線關鍵區域的傳球，策動反擊或突襲；全場傳球成功率高達96.3%，包括9次長傳，盡顯「校炮」功力。

晏菲路新王

堤亞高近期在英超主場對曼聯、愛華頓，以及今場歐聯對維拉利爾均有高水準演出，有網民更留言大讚：「利物浦的新王駕到！」對此，這位西班牙中場解釋：「我很享受自己職業生涯的每個階段，在巴塞及拜仁也如此，但我在利物浦卻是更享受。這裡氣氛一流，隊員一齊合作很久，有很多高質新人，也有經驗豐富的老隊員。」

雖然晉級形勢甚佳，不過主帥高普卻依然謹慎：「不論是進攻或防守的表現，我也很喜歡。只是現在就如在半場領先2比0，我們必須繼續保持警覺，以適當的態度去迎接次回合。戰果很好，但並不足夠，最佳方法是無視現在的2比0優勢，下場當作0比0去比賽。」