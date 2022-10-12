歐聯瀕出局 巴塞魯營誓屠國米

巴塞隆拿上周敗走聖西路，令教練沙維滿腔怒火；香港時間周三深夜返回魯營主場，在歐聯C組生死戰再鬥國際米蘭時，必會主攻求勝，以避免提早出現連續兩屆在分組賽出局的尷尬場面。這場被譽為分組賽開鑼以來最關鍵的大戰，一觸即發！

巴塞隆拿上仗作客國際米蘭，被對手中場查漢奴古一記冷箭「收死」，以0比1落敗；但下半場新星柏迪入波判食「詐胡」，完場前對手後衛杜費斯禁區內疑似手球，未獲判12碼，令教練沙維對球證大表不滿，其間因多口而被罰黃牌之餘，賽後亦直言不滿。巴塞目前在C組3戰得3分，比榜首拜仁慕尼黑及國米，分別落後6及3分，形勢凶險，今場再輸，差不多已提早出局。

巴塞今屆在西甲回勇，更暫壓皇家馬德里居榜首；但在歐聯面對強隊卻踢不出霸氣，現時更有多位主力養傷，包括中堅祖利斯古迪、朗奴阿拿奧祖、安達斯基斯坦臣及右閘比利連，防守球員欠輪換，上仗聯賽小勝切爾達，就以馬高斯阿朗素「客串」跟老將碧基扼守中路，幸好荷蘭中場法蘭基迪莊傷愈及艾利加西亞均可隨時擔任中堅。前線方面，王牌射手羅拔利雲度夫斯基近2戰未有士哥，但開季已為巴塞攻入12球，今場料夥拍奧士文迪比利及安素法迪作三叉戟，攻力仍有保證。