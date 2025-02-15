歐聯｜些路迪球迷再度拉橫額反以色列　球會面臨處罰

歐聯附加賽首回合些路迪主場敗給拜仁1:2的賽事，主場球迷在中場休息時間，展示一幅巨型反以色列的橫額，面臨歐洲足協罰款。

是咁的，些路迪球迷半場休息時舉起一幅寫上「向以色列出示紅牌」（Show Irasel the red card）的橫額，並在下半場大部分時間內保持掛出狀態。根據歐洲足協的控制、道德與紀律委員會將評估比賽報告，決定下一步行動。

1月有球迷投擲煙霧彈

歐洲足協將判斷該橫額是否包含政治性、挑釁性或具冒犯性的訊息。

些路迪球迷半場休息時舉起一幅寫上「向以色列出示紅牌」 (Andrew Milligan - PA Images via Getty Images)

儘管些路迪在1月對陣阿士東維拉時，有球迷將煙霧彈投擲到球場上，並因此收到歐洲足協的紀律通知，但球迷仍可出席下週二在慕尼黑進行的次回合比賽。不過，在原有的緩刑禁令下，歐洲足協決定對燃放煙火處以8,400鎊罰款。