歐聯｜今夜重頭大戰 曼城強征皇馬

個多月前，「銀河艦隊」當時全速啟航迎接大好前景，但隨着上月初在歐聯不敵勢頹的利物浦後，皇馬惡運連連，近5場西甲只得1勝3和1負；被宿敵巴塞隆拿反超4分失榜首，剛戰西甲更在主場吞切爾達兩蛋，是該隊開季在各項賽事主場8連勝後首逢敗績。事實上，皇馬就連上仗歐聯作客僅以4比3擊敗實力一般的奧林比亞高斯，過程驚險。

正所謂屋漏偏逢連夜雨，「銀河艦隊」皇家馬德里近期遭受連環打擊，聯賽戰績低落兼傷兵滿營，球會管理層據報日前召開危機會議，更可能涉及主帥沙比阿朗素(Xabi Alonso)前途。該前利物浦球星更被指與陣內部分球星關係緊張，今晚歐聯重頭大戰主場對曼城難有勝望，寧撐受讓客隊。(球賽編號FB0908，12月11日04:00開賽)

勝負左右沙比阿朗素前途

球隊戰績反覆，會長佩雷斯(Perez)據報在周日深夜於班拿貝球場召開了緊急危機會議，既要了解球隊問題望找出低迷原因，以至將帥不和等事情；有指今場對曼城的勝負，或會主宰沙比阿朗素的前景，球隊現時上下壓力大增，隨時再影響發揮。

更不幸的是防線重心艾達米列達奧(Eder Militao)上仗聯賽又拉傷小腿，要休戰3至4個月；加上陣內防線本已傷兵纍纍，包括丹尼爾卡華積(Dani Carvajal)、阿歷山大阿諾特(Alexander-Arnold)、阿拉巴(Alaba)及甸恩胡積臣(Dean Huijsen)等都在養傷，今場隨時殘陣出戰；縱然前線仍有基利安麥巴比(Kylian Mbappe)支撐，只怕入不敷支。