歐聯｜作客反攻PSG 阿仙奴有力坐和望贏

上仗受制對方鋼門神勇，主場無法入球的「兵工廠」阿仙奴，今晚在歐聯次回合轉戰作客巴黎聖日耳門(PSG)時，有中場悍將湯馬士柏迪波監期滿復出，攻守配合將更平衡，亦無懼踢下風波，足智彩開出「讓球」受讓[0/+0.5]球，先捧客隊。(球賽編號FB1416，5月8日03:00開賽)

首回合在倫敦，兵工廠被看高一線，殊不知開波不久被PSG一記精彩進攻，由首席射手奧士文尼迪比利攻入奠勝入球。阿仙奴缺少加納中場悍將柏迪在陣，迪格蘭賴斯焗住墮後協防，而馬加比爾馬天尼利及李安度杜沙的埋門，又被對手意大利鋼門當拿隆馬救出，終令兵工廠季內歐戰主場首次捧蛋。

阿仙奴歐戰作客入球多

要取得該隊自2006年以來首入決賽的夢想，落後0比1的兵工廠，今夜作客巴黎難度甚高；計歷史，只有1996年的阿積士及2019年的阿仙奴宿敵熱刺，能在歐聯準決賽主場落敗下，作客成功翻盤。不過柏迪復出，可跟隊長馬田奧迪加特及迪格蘭賴斯再組最強中場線，並將高大的米基爾馬連奴推前，增強制空力；球隊對上4場歐戰作客全勝入16球，今場勝負變數多，仍有機會反勝。