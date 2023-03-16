歐聯︱兩軍球迷賽前騷亂　拿玻里再贏3:0淘汰法蘭克福

在首回合已發生球迷衝突，因此拿玻里今仗拒絕作客球迷購買門票，但仍無阻德國球迷南下至拿不勒斯，結果拿玻里與法蘭克福的球迷又在市內爆衝突。而在次回合的比賽，拿玻里以3:0擊敗法蘭克福，以總比數5:0將對手淘汰。

首回合有2球在手，拿玻里主場仍積極爭取入球，域陀奧森漢（Victor Osimhen）上半場的攻門越位，而基華拉斯基利亞（Khvicha Kvaratskhelia）的突破，又因為角度太窄而未竟全功。不過主隊上半場還是取得領先，奧森漢補時階段接應隊友傳中，在無人看管下頂入，半場為拿玻里領先1:0。