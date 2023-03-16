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體育
2023-03-16 11:33:35

歐聯︱兩軍球迷賽前騷亂　拿玻里再贏3:0淘汰法蘭克福

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拿玻里在歐聯16強淘汰法蘭克福。(路透社)

拿玻里在歐聯16強淘汰法蘭克福。(路透社)

在首回合已發生球迷衝突，因此拿玻里今仗拒絕作客球迷購買門票，但仍無阻德國球迷南下至拿不勒斯，結果拿玻里與法蘭克福的球迷又在市內爆衝突。而在次回合的比賽，拿玻里以3:0擊敗法蘭克福，以總比數5:0將對手淘汰。

首回合有2球在手，拿玻里主場仍積極爭取入球，域陀奧森漢（Victor Osimhen）上半場的攻門越位，而基華拉斯基利亞（Khvicha Kvaratskhelia）的突破，又因為角度太窄而未竟全功。不過主隊上半場還是取得領先，奧森漢補時階段接應隊友傳中，在無人看管下頂入，半場為拿玻里領先1:0。

奧森漢上半場補時為拿玻里打開紀錄。(路透社) 下半場奧森漢再建一功。(路透社) 施連斯基的12碼帶領拿玻里贏3:0。(路透社)

奧森漢梅開二度

換邊後拿玻里迅速拉開比數，迪羅倫素（Giovanni di Lorenzo）右路底線傳中，奧森漢門前撞入，52分鐘就為拿玻里撰大至2:0。施連斯基（Piotr Zielinski）在64分鐘禁區內搏得對手的犯規，由他親自主射，令拿玻里再入一球。最終這支意甲榜首球隊，以3:0大破法蘭克福，兩回合贏5:0晉身八強。

然而比賽雙方球迷在拿不勒斯市內爆發衝突，警察要施發催淚彈。而事件造成多輛汽車焚毀。拿玻里原本因為首回合雙方在法蘭克福衝突，因此阻止德國居民購票，不過仍有大批德國球迷前往意大利。

拿不勒斯警察在比賽場地附近戒備。(路透社) 球迷路過的巴士施襲。(路透社) 有汽車遭到縱火。(路透社)
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