歐聯｜出征歐聯求轉運 利物浦博「大」有福

紅軍告急，出征歐聯求反彈！利物浦剛戰英超主場不敵曼聯後，遭逢罕見的4連敗，球隊上下急求反彈振軍心；今晚深夜在歐聯出戰季初大起大落的德甲奇兵法蘭克福，預期兩隊同樣以攻代守，足智彩開出入球中位數[3.5]球，「大」盤穩開。(球賽編號FB8215，10月23日03:00開賽)
上屆歐聯聯賽階段「一哥」利物浦，狀態及運氣急速滑跌，聯賽3連敗加上歐聯作客0比1不敵加拉塔沙雷，錄得球會自從2014年11月以來，首次4連敗。球隊最大問題來自防線，上季頭8場聯賽只失3球，今季已失11球；對上一場不失球已是上月中英超鬥般尼，防守死球亦令人擔憂，當中5球來自對方死球攻勢。
伊傑迪基倒戈
紅軍防線可變不多，未夠穩健的副選門將馬馬達舒維利(Mamardashvili)，場場頂硬上的隊長中堅華基爾雲迪積克(Virgil van Dijk)，以及不穩兼有輕傷在身的伊巴希馬干拿迪(Ibrahima Konate)，今場仍會擔正。反而上仗先收起重磅新兵科利安華迪斯(Florian Wirtz）及伊傑迪基(Hugo Ekitike)，但攻勢依然不缺；其中荷蘭國腳加普埋門多次中柱中楣最欠運氣，而伊傑迪基今夏從法蘭克福轉會紅軍，今次將會倒戈攻堅，預計主帥史洛治(Slot)將會擺大頭進攻求反彈。
對手「法福」大開大合，歐聯首輪主場5比1擊潰加拉塔沙雷，但上輪1比5敗走馬德里體育會；計聯賽開季3勝1和3負，入19球失18球，失波是全德甲最多，表現無從捉摸。22歲的巴西門將卡亞山度士(Kaua Santos)，近5場搶得正選後竟然共失18球，包括剛戰聯賽尾段判斷錯誤，未能救出罰球被弗賴堡逼和；但賽後仍獲球會高層力撐，既是缺口所在，只怕更激發紅軍鋒將殺意。
貝卡特適應力強
主隊善攻不善守，今夏由緬恩斯簽得德國射手莊拿芬貝卡特(Jonathan Burkardt)代伊傑迪基，交足功課，聯賽加歐聯已攻入7球；加上19歲的土耳其攻中簡烏素(Can Uzun)兩大賽事共交出6入球3助攻，「進攻孖寶」亦具威力，今場料是鬥攻入球騷。
相關連結：香港賽馬會 - 足球資訊 - 賽前分析