歐聯｜出征歐聯求轉運 利物浦博「大」有福

紅軍告急，出征歐聯求反彈！利物浦剛戰英超主場不敵曼聯後，遭逢罕見的4連敗，球隊上下急求反彈振軍心；今晚深夜在歐聯出戰季初大起大落的德甲奇兵法蘭克福，預期兩隊同樣以攻代守，足智彩開出入球中位數[3.5]球，「大」盤穩開。(球賽編號FB8215，10月23日03:00開賽)

上屆歐聯聯賽階段「一哥」利物浦，狀態及運氣急速滑跌，聯賽3連敗加上歐聯作客0比1不敵加拉塔沙雷，錄得球會自從2014年11月以來，首次4連敗。球隊最大問題來自防線，上季頭8場聯賽只失3球，今季已失11球；對上一場不失球已是上月中英超鬥般尼，防守死球亦令人擔憂，當中5球來自對方死球攻勢。