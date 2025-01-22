歐聯｜分組最強激鬥 曼城回勇勢破PSG

歐聯新制分組賽下，今夜將會爆發開季以來最強激鬥，由兩支中東油元控制的豪門球隊對戰，巴黎聖日耳門(PSG)迎戰「藍月」曼城。兩軍排名暫時居中下游位置，今戰皆不能再有差池；但藍月重拾勇態，鋒線腳風轉順，足智彩開出讓球平手盤，必撐客隊。(球賽編號FB6442，1月23日04:00開賽)

PSG近年在法甲橫行，但在歐聯戰場一籌莫展，就算擁有尼馬、美斯及基利安麥巴比三位天王巨星，亦跟冠軍無緣；今季「星」蹤杳然，雖然暫時又在法甲領放排榜首，但在歐聯賽場全無勁旅風範，6戰只得7分，只曾打敗基羅納及薩爾斯堡，鬥爭標熱門的阿仙奴、馬德里體育會及拜仁慕黑全敗。

PSG的西班牙主帥安歷基，雖然以往跟同胞、曼城主帥哥迪奧拿交手，5戰只曾兩敗；而球隊自去年尾受挫拜仁後，已保持10戰不敗。冬窗由拿玻里重金加盟的格魯吉亞前鋒基華拉利斯基利亞(Kvaratskhelia)，只能在球隊成功躋身淘汰賽階段才能註冊。最麻煩是巴西中堅馬昆賀斯受鼠蹊傷患困擾，今場難望披甲；前線李康仁、巴特利巴高拿及干卡路，未證明具備頂級實力，今場遇真正強手不值支持。