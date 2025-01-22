歐聯｜分途搶分 熱捧拜仁皇馬

歐聯好戲連場，6屆冠軍拜仁慕尼黑與衛冕之師皇家馬德里分途出擊。拜仁將作客飛燕諾(球賽編號FB6447，1月23日04:00開賽)；而皇馬則主場迎擊薩爾斯堡，兩大歐洲班霸料輕鬆報捷。(球賽編號FB6477，1月23日04:00開賽)

歐聯接戰6輪之後，拜仁以12分排中上游，只要今夜贏波，絕對有力攀上前8名的有利位置，鬥志毋須懷疑。球隊在歇冬前表現略飄忽，曾分在德盃及德甲不敵利華古遜及緬恩斯；但踏入2025年再展霸氣，聯賽4連勝暫領先次席利華古遜4分。拜仁剛戰德甲有哥列斯卡梅開二度大放光芒，與甘美治的配搭贏盡讚賞；新星穆斯亞拿該仗只後備登場，柏夫洛域及湯馬士梅拿更休戰；3人料今戰有望擔正。