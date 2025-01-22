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體育
2025-01-22 04:29:56
日報

歐聯｜分途搶分 熱捧拜仁皇馬

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拜仁慕尼黑 甘美治

甘美治

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歐聯好戲連場，6屆冠軍拜仁慕尼黑與衛冕之師皇家馬德里分途出擊。拜仁將作客飛燕諾(球賽編號FB6447，1月23日04:00開賽)；而皇馬則主場迎擊薩爾斯堡，兩大歐洲班霸料輕鬆報捷。(球賽編號FB6477，1月23日04:00開賽)

歐聯接戰6輪之後，拜仁以12分排中上游，只要今夜贏波，絕對有力攀上前8名的有利位置，鬥志毋須懷疑。球隊在歇冬前表現略飄忽，曾分在德盃及德甲不敵利華古遜及緬恩斯；但踏入2025年再展霸氣，聯賽4連勝暫領先次席利華古遜4分。拜仁剛戰德甲有哥列斯卡梅開二度大放光芒，與甘美治的配搭贏盡讚賞；新星穆斯亞拿該仗只後備登場，柏夫洛域及湯馬士梅拿更休戰；3人料今戰有望擔正。

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對手飛燕諾目前得10分，但狀態低迷，近3戰荷甲只得1分；中場缺少南韓悍將黃仁範及荷蘭國腳昆田添巴(Quinten Timber)，攔截能力大減，只能靠級數平平的比利時兵巴路士林拔(Lambert)支撐，今場遇拜仁恐怕無力招架。

皇家馬德里 皇馬 雲尼斯奧斯祖利亞

雲尼斯奧斯祖利亞

雲尼斯奧斯勢搵薩爾斯堡出氣

另邊廂，皇馬目前只得9分，出線形勢欠佳，但對手僅奧地利褪色班霸薩爾斯堡，現只得3分，鬥志成疑。皇馬的世足先生雲尼斯奧斯祖利亞在西甲停賽，今夜歐聯復出，有力率球隊在班拿貝大勝，扭轉出線劣勢。

相關連結：賽前分析 - 香港賽馬會

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