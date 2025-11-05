歐聯｜利物浦一球挫皇家馬德里　拜仁慕尼黑破巴黎聖日耳門連贏15場

歐聯聯賽階段第4輪比賽，利物浦主場憑阿歷斯麥亞里士打（Alexis Mac Allister）攻入唯一入球，以1:0擊敗皇家馬德里，至於德國的拜仁慕尼黑在作客以2:1擊敗衞冕球隊巴黎聖日耳門後，在各項賽事連勝增至15場。而阿仙奴就作客以3:0擊敗布拉格斯拉維亞。 阿歷山大阿諾特（Trent Alexander-Arnold）首次重返晏菲路，卻是只列作後備。史洛治（Arne Slot）的利物浦捱過7戰6敗的低潮，今仗前線繼續起用伊傑迪基（Hugo Ekitike）與穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）及科利安華迪斯（Florian Wirtz）攻堅，然而在泰拔高圖爾斯（Thibaut Courtois）力挽狂瀾下，紅軍半場未能取得入球，雙方互交白卷。然而在61分鐘的一次罰球攻勢，麥亞里士打接應蘇保斯拉爾（Dominik Szoboszlai）的罰球頂入，為利物浦取得領先。在81分鐘，皇馬換入阿諾特時，晏菲路球迷就報以嘘聲，而最終雖然有祖迪比寧咸（Jude Bellingham）以及基利安麥巴比（Kylian Mbappe）的攻門，不過紅軍依然守住1球勝果，以1:0擊敗重馬。

史洛治稱讚巴特利凍結雲尼斯奧斯 史洛治在賽後接受訪問表示：「非常高興，我們有過艱難的幾個星期，很多作客的比賽，在比賽與比賽之間很難恢復狀態。而這是再次，我們在比賽之間只有2日的時間，然而對皇馬其實都是一樣。不過能在這樣的球迷面前比賽，尤其是對皇馬，對於球員及球迷都很有幫助，因為我認為這能激發球員和球迷到最佳狀態。在面對一支今季只輸過一場的球隊，這是優秀的表現，當然有可能獲得更多。」對於連續2場不失球，史洛治稱：「我之前就說，他們在西甲攻入26球，而麥巴比以及雲尼斯奧斯祖利亞（Vinicius Junior）合共貢獻24球。所以你如果想要贏得這場比賽，就要確保這兩個人不能取得入球。全隊防守得很好，在高位壓迫及在低位截擊，干拿（巴特利，Conor Bradley）很出色，很多次與雲尼斯奧斯一對一，他今日做得非常優秀。」 至於其他比賽，拜仁作客面對PSG，路爾斯戴亞斯（Luis Diaz）在4分鐘就為拜仁打開紀錄。聖日耳門之後有奧士文尼迪比利（Ousmane Dembele）的入球，被視像助理裁判（VAR）指越位在先而入球無效。之後戴亞斯在32分鐘幫拜仁拉開2:0。但是在上半場的補時，戴亞斯從後「鉸剪腳」踢傷阿舒拉夫夏基美（Achraf Hakimi）直接領紅牌被逐，半場拜仁要少打一個，而夏基美亦因重創被換出。PSG雖然在74分鐘由祖奧尼維斯（Joao Neves）追回一球，不過拜仁維持2:1的勝果完場，在今季各項賽事保持15場連勝。同時拜仁以聯賽階段4戰全勝，排在聯賽榜首。