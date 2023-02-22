歐聯︱利物浦主場出擊慘敗 領先2球被皇馬反勝2:5

今仗主場出擊的紅軍派出達雲紐尼斯、沙拿和加保攻堅，中場續用法賓奴、巴錫迪和佐敦軒達臣。皇馬陣容不整，中場線由摩迪、卡馬雲加和費達歷高華維迪，巴西雙翼雲尼斯奧斯祖利亞和洛迪高支援賓斯馬。 上半場初段，紅軍藉主場之利壓前搶攻，甫開賽4分鐘，紐尼斯接應沙拿妙傳，後腳撞入，閃電先開紀錄。皇馬驚魂未定，14分鐘再失1球，門將古圖奧斯接應回傳嚴重犯錯，沙拿箭步衝前彈入，紅軍領先到2:0。21分鐘，雲尼斯奧斯祖利亞接應賓斯馬傳送，在祖高美斯面前彎入遠柱，追成1:2。36分鐘，好景不常，祖高美斯回傳，阿里遜出腳彈中雲尼斯奧斯祖利亞入網，比數變成2:2，半場握手言和。 換邊後不久，艾達米列達奧接應摩迪罰球，頭槌頂入，皇馬反超前3:2。55分鐘，賓斯馬起腳被祖高美斯改變方向入網，優勢擴大到4:2。67分鐘，皇馬快速反擊，雲尼斯奧斯祖利亞穿針引線，賓斯馬扭過門將梅開二度，鎖定5:2勝果，晉級8強高唱入雲。

歐聯｜法蘭克福0：2拿玻里 史巴列堤：意大利足球唔只得防守

同日另一場，意甲榜首拿玻里踢多1人之下，作客2:0輕取法蘭克福。意大利風格的足球一向以防守為先，不過拿玻里今場狂攻多達18次射門，主帥史巴列堤直言希望向外界證明意式足球不只得防守。

今季大勇的拿玻里今仗反客為主，於開賽35分鐘就由域陀奧森漢博得12碼，然而基華拉斯基利亞主射卻被法蘭克福的門將奇雲查普救出。不過，4分鐘後拿玻里依然先開紀錄，由域陀奧森漢接應傳中門前撞入，半場領先1:0。之後拿玻里繼續掌控大局，並於65分鐘由基華拉斯基利亞後腳助攻予迪羅倫素射入，最終贏2:0。

拿玻里今場控球率高達7成，且18次攻門有10次中目標，踢出全攻型足球，拿玻里主帥史巴列堤喜言：「我很滿意球隊表現，我們打出了應有水準，控制了比賽。法蘭克福今場踢起來比我們更有意大利風格，防線很深。不過，我想證明意式足球不是只有防守。」