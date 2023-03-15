歐聯｜利物浦作客皇馬望奇蹟闖8強

力圖衛冕歐聯的皇家馬德里，首回合作客大炒利物浦5比2，今晚香港時間深夜在班拿貝的歐聯16強次回合招呼紅軍(16/03 04:00)，王牌前鋒賓施馬將復出，晉身8強在望；對手利物浦只有寄望，再次上演大炒紅魔7蛋的奇蹟賽果。

兩軍約三周前在晏菲路交手，紅軍領先2球下，竟被皇馬反勝5比2。利物浦今場作客要起碼贏3球才「有價講」，但以對賽往績及該隊2023年的客場表現計，紅軍要奇蹟反勝似乎有點渺茫。

連同上次「血洗」晏菲路，皇馬對上7次對賽，錄得6勝1和，包括上兩次在班拿貝俱贏3比1；而且銀河艦隊在對上27次歐聯淘汰賽首回合作客領先下，26次晉級，只有18/19年被由現時曼聯領隊滕哈格領軍的阿積士淘汰。再者，上回合跟雲尼斯奧斯祖利亞同樣入2球的賓施馬，上仗西甲贏愛斯賓奴3比1時被收起留力今戰，令大軍除傷兵阿拉巴外，陣容相當完整。不過主帥安察諾堤說：「我們上屆首回合領先車路士，但次回合主場亦陷苦戰，事實上我們正處於優勢及晉級大熱，但仍有90分鐘比賽要踢，不要一味想着保住勝局終場。」