歐聯｜利物浦作客血洗格流7：1 熱刺3：2力克法蘭克福

歐聯分組賽第4輪賽事，利物浦作客大炒蘇格蘭球隊格拉斯哥流浪7:1，埃及射手沙拿後備入替，更於6分鐘內連轟3球，創歐聯史上最快帽子戲法，帶領球隊掌握出線的主導權。4輪過後，同組的拿玻里全勝以12分居首，率先晉身16強，利物浦有9分排次席，領先第3位的阿積士6分，而格流則以0分出局。

擁有主場之利的格流在17分鐘領先，艾菲特接應積克的助攻，於禁區邊射入球隊在分組賽首球。24分鐘，森美卡斯開出角球，費明奴頂入，利物浦追平1:1完半場。



紅軍易邊後加強壓力，55分鐘，祖高美斯在右路發難後傳中，費明奴攻入，以2:1再度領先。費明奴於66分鐘把握格流解圍失誤，助攻予紐尼斯射入，紅軍穩勝。沙拿在68分鐘入替，6分鐘內3獲迪奧高祖達助攻，成就歐聯最快帽子戲法，加上艾利亞治埋齋，利物浦大炒格流7:1。



同組另一場，拿玻里主場迎戰阿積士。拿玻里踢了僅16分鐘便憑羅辛奴、拉斯柏度利士哥，領先2:0，最終再由基化史基尼亞、奧斯文建功，輕取阿積士4:2。

利物浦開季勢頹，今場更是利物浦自5月後首次作客取勝。適逢周日聯賽將作客曼城，領隊高普表示：「我們的入球都很美妙，今場踢得順風順水，完全改變了球隊近期的氣氛。我們都知道周日迎來硬仗，屆時是另一挑戰，但能以大勝迎接是件好事。」