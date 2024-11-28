歐聯｜利物浦復仇挫皇家馬德里　阿士東維拉悶和祖雲達斯

2022年歐聯決賽的兩支球隊再度相遇，利物浦在主場就以2:0擊敗皇家馬德里，一報上屆決賽之仇，同時也令紅軍在歐聯的聯賽階段取得全勝，在榜首繼續領前。而皇馬在今場再輸，是球隊首次在分組賽3連敗。至於另一支英超代表的阿士東維拉也在主場迎戰意甲的祖雲達斯，最終維拉有摩根羅渣士（Morgan Rogers）破門，卻被判「詐糊」，令球隊只能與對手踢成0:0。 兩年前決賽皇馬力克利物浦奪冠，今次紅軍擁主場之利，上半場已創造多次的機會，只是未能化為入球，半場雙方互無紀錄。不過換邊後僅7分鐘，阿歷斯麥亞里士打（Alexis Mac Allister）與隊友的配合，入楔禁區為利物浦打開紀錄。皇馬在61分鐘獲得一個12碼，可是基利安麥巴比（Kylian Mbappe）操刀，被基利靴（Caoimhin Kelleher）撲出。70分鐘輪到利物浦也獲得12碼，受到續約問題困難的穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）也射失。不過紅軍在76分鐘，還是由加普（Cody Gakpo）接應角球機會，近前無人看管頂入最終利物浦以2:0取勝。

贏波的利物浦，在5輪聯賽之後成為唯一全勝隊伍，在榜首領先，而國際米蘭就排第2。皇家馬德里在近3輪歐聯先後不敵里爾、AC米蘭及利物浦，球隊已跌至出局邊沿的第24位，與出局位置的巴黎聖日耳門相差2分。 維拉補時入波被判「詐糊」 至於艾馬利（Unai Emery）帶領的維拉，主場迎戰意甲的祖雲達斯。兩隊在大部份時間都未有取得入球，直到補時的4分鐘，摩根羅渣士門前射入空門，不過球證指隊友迪亞高卡路士（Diego Carlos）侵犯門將在先，令入球無效。在無法「絕殺」對手之下，維拉只能與祖雲達斯踢平0:0完場。維拉目前與另外6支球隊同得10分，不過他們與士砵亭、比斯特及里爾都因為得失球較次而在要進行附加賽的第9至12位。

里爾球迷作客博洛尼亞遇襲 同日的其他比賽，德國的史特加作客去到塞爾維亞，以1:5不敵貝爾格萊德紅星。而多蒙特作客克羅地亞，就3:0贏薩格勒布戴拿模。至於荷蘭的PSV燕豪芬，主場一度被烏克蘭的薩克達以2球領先，不過對手及後有球員被逐，PSV藉多打一個的優勢之後連入3球，以3:2反勝。葡萄牙的賓菲加作客法國的摩納哥也大手交易，賓菲加以3:2險勝。至於蘇格蘭的些路迪就與比利時的布魯日踢平1:1。 另外法甲的里爾作客對博洛尼亞的比賽，里爾指責在賽前有兩名球迷遭刺傷，球會呼籲球迷要小心警剔。據報有80名相信是博洛尼亞的球迷，在當地的一個大學區的酒吧外，襲擊約30名里爾的球迷，警察指有3名里爾球迷受傷送院。而里爾在該仗作客贏2:1。