歐聯︱利物浦會長要求法國道歉　批偽造門票指控不負責任

上周末(28日)在法國巴黎舉行的歐聯決賽，賽前的亂局爭議仍未平息。利物浦會長Tom Werner要求法國體育部長為她指控英國球迷利用偽造門票的指控道歉。Tom Werner指責法方的指控是不負責任、不專業及缺乏尊重。

法國體育部長Amelie Oudea-Castera周一指，在歐聯決賽賽前，在巴黎法蘭西球場外的混亂，是因為有大量英國球迷在沒有門票或持偽造門票，以及大量球迷聚集所政。法國內政部部長Gerald Darmanin更指「有3萬至4萬張偽造門票」，是場外秩序失控的原因。Tom Werner就去信Amelie Oudea-Castera，指其言論是不負責任、不專業及缺乏尊重的。Tom Werner指：「歐聯決賽應該是世界上最好看的比賽，然而因為最差的保安摧毀了這些回憶。我代表所有經歷過這場惡夢的球迷，要求你們道歉，並且要求法國有關部門及歐洲足協進行獨立和透明的調查。」

歐洲足協方面已表示會展開獨立調查，而Amelie Oudea-Castera就表示過將在10日內就事件提交調查報告。利物浦的總裁Billy Hogan在球會網頁上表示，從網上很多的影片及照片，看到不論男女老幼都受到不能接受的待遇，又批評法國方面指控是英國球迷「遲到」而導致。不過Billy Hogan指，他與球會職員都在現場親眼看到，球迷們早就到場排隊等候入場。