歐聯｜利物浦次回合被追平　12碼不敵巴黎聖日耳門出局

歐聯16強的次回合，英超榜首的利物浦主場以0:1不敵巴黎聖日耳門，總比數被追平下，雙方戰至12碼，紅軍有達雲紐尼斯（Darwin Nunez）及居迪斯鍾斯（Curtis Jones）先後被基安盧基當拿隆馬（Gianluigi Donnarumma）撲出，令利物浦在12碼輸1:4出局。而巴塞隆拿及拜仁慕尼黑就分別擊敗對手晉級。

首回合在強攻下反被利物浦擊敗，巴黎聖日耳門仍渴望追回。紅軍初段有多次攻門，當中穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）的攻門被PSG的守將擋出。聖日耳門在12分鐘的一次攻勢，雖然巴高拿（Bradley Barcola）的傳中被利物浦守將攔住，但還未及時解圍下，奧士文尼迪比利（Ousmane Dembele）把握機會掃入，令作客的巴黎領先。兩隊之後都有入球機會，但當拿隆馬多番救出紅軍的射門，而蘇保斯拉爾（Dominik Szoboszlai）門前補中的入球又因隊友越位無效，兩隊法定90分鐘總比數打成1:1，在加時也未分勝負而需要互射12碼。