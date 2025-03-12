歐聯｜利物浦次回合被追平　12碼不敵巴黎聖日耳門出局

歐聯16強的次回合，英超榜首的利物浦主場以0:1不敵巴黎聖日耳門，總比數被追平下，雙方戰至12碼，紅軍有達雲紐尼斯（Darwin Nunez）及居迪斯鍾斯（Curtis Jones）先後被基安盧基當拿隆馬（Gianluigi Donnarumma）撲出，令利物浦在12碼輸1:4出局。而巴塞隆拿及拜仁慕尼黑就分別擊敗對手晉級。
首回合在強攻下反被利物浦擊敗，巴黎聖日耳門仍渴望追回。紅軍初段有多次攻門，當中穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）的攻門被PSG的守將擋出。聖日耳門在12分鐘的一次攻勢，雖然巴高拿（Bradley Barcola）的傳中被利物浦守將攔住，但還未及時解圍下，奧士文尼迪比利（Ousmane Dembele）把握機會掃入，令作客的巴黎領先。兩隊之後都有入球機會，但當拿隆馬多番救出紅軍的射門，而蘇保斯拉爾（Dominik Szoboszlai）門前補中的入球又因隊友越位無效，兩隊法定90分鐘總比數打成1:1，在加時也未分勝負而需要互射12碼。
先射的聖日耳門頭3輪全中，然而利物浦第2輪有紐尼斯射失，第3輪的居迪斯鍾斯也被當拿隆馬再次撲救，聖日耳門第4輪由杜爾（Desire Doue）射入，聖日耳門終在12碼以4:1取勝。紅軍主帥史洛治（Arne Slot）賽後表示：「這是我參與過最好的一場足球賽。我擔任利物浦領隊沒有任何的歷史，兩隊都表現出非凡的水平。在我們首25分鐘的表現很難以置信，在整個90分鐘我不認為我們值得輸掉今日這場比賽。經過180分鐘的比賽，我認為我們是應該打到加時的，在加時，聖日耳門比我們稍為好一點。當然，這是震驚的，可能這還不是時候告訴他們。不過我們上季沒有歐聯，如果我們要出局，我們就要展示，我們在對歐洲其中一支最好球隊時如何戰鬥。」
至於其他的賽果，巴塞隆拿次回合主場以3:1擊敗賓菲加，總比數以4:1晉級。而拜仁慕尼黑在次回合作客再贏利華古遜2:0，兩回合以5:0淘汰對手。至於國際米蘭主場以2:1再贏多次飛燕諾，總比數以4:1晉級。