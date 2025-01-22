歐聯｜利物浦沙拿第50個歐洲賽入球提早晉16強　巴塞隆拿入球騷反勝賓菲加

歐聯的聯賽階段去到最後兩輪賽事，其中利物浦及巴塞隆拿都已分別取得16強的晉級資格。其中紅軍主場，有穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）射入個人為利物浦在歐洲賽的第50個入球，帶領球隊2:1擊敗法國的里爾，以7戰全勝鎖定16強一席。而巴塞隆拿作客賓菲加，在雨戰下以5:4反勝對手，同樣晉級16強。 首屆改制的歐聯在聯賽階段由以前分組的6輪增至8輪比賽，而利物浦早前已連贏6場，今輪主場面對里爾，其實輸波都可以晉級。不過他們還是在34分鐘先由沙拿取得領先，這位埃及射手突破越位下，接應隊友的反擊，單刀禁區外彎過對手門將射入，令紅軍領先。一球在手的紅軍之後有大量增添比數的機會，但都未能把握，里爾卻在59分鐘有艾沙文迪（Aissa Mandi）領第2面黃牌被逐。

可是少打一個的里爾卻在3分鐘後，由約拿芬大衛（Jonathan David）門前補射追平。主場的紅軍到67分鐘的一次角球機會，雖然里爾球員解圍，不過球落在禁區外的哈維艾利洛（Harvey Elliott）面前，他起腳抽射，在省中對手彈高下入網，令利物浦再度領先。紅軍最後亦以這比數完場，成為唯一在7輪賽事全勝的隊伍，以21分獲得出線16強的席位。 史洛治：我比觀眾更興奮 沙拿賽後受訪時表示：「希望這不會是我最後一球。我賽前沒有關注甚麼紀錄。我很高興和感到自豪的，特別是因為我們贏了，這是最重要的事。里爾有很好的比賽準備，他們已經21場不敗，是一支很難應付的球隊。他們在上下半場都展示了出來，所以我也得給他們肯定，不過慶幸是我們還是贏了。」 至於紅軍主帥史洛治（Arne Slot）表示：「我們很好興可以取得前8，這是可以告知我的事，因為這聯賽榜沒有說明。正常打網球，如果你是第1名對第24名，你清楚知道第24不會比16強，但因為我們要對不同球隊，所以第24的也可能好過第16。我們想要在聯賽榜首，不過我們要看看這會否是優勢。作為教練我可能比觀眾更興奮，可能他們以為只是里爾。不過我知道，他們之前已經21場不敗，而且他們贏過皇家馬德里、馬德里體育會等，而更值得尊重，是他們沒有世上最佳的球員。」

同樣晉級，還有西甲的巴塞隆拿。他們作客葡萄牙遇上大雨，開賽僅2分鐘就被賓菲加的柏夫列迪斯（Vangelis Pavlidis）把握機會門前射入領先。雖然之後巴塞獲得12碼，由利雲杜夫斯基（Robert Lewandowski）操刀射入扳平。可是門將施捷斯尼（Wojciech Szczesny）兩度的犯錯，先在22分鐘出迎與隊友撞成一團，被柏夫列迪斯射入空門。之後他更撲跳對手，令賓菲加獲得12碼，並由柏夫列迪斯完成帽子戲法，半場巴塞落後1:3。 拉芬夏補時建奇功 換邊後巴塞先有拉芬夏比洛尼（Raphinha）在64分鐘追回一球，但是朗奴阿拿奧祖（Ronald Araujo）在4分鐘後快腳將球撞入自己龍門，令巴塞再落後至2:4。不過巴塞在78分鐘再獲12碼，利雲杜夫斯基再一次射入。加上艾歷加西亞（Eric Garcia）86分鐘的頭槌，為巴塞追平4:4。之後巴塞有機會再輸，但是施捷斯尼救出對手的單刀，加上拉芬夏補時把握一次反擊，禁區扣過對手射入，令巴塞最終反勝5:4。在7輪賽事後，以18分同樣獲得16強的席位。

維拉輸波艾馬利憂跌出前8 同日舉行的其實比賽，法甲的摩納哥主場1:0擊敗英超的阿士東維拉，令維拉跌落聯賽榜第8位，主帥的艾馬利（Unai Emery）表示，擔心球隊最後錯失前8的直接晉級16強機會。而意甲的阿特蘭大就主場5:0大勝奧地利的格拉茨，在聯賽榜升上第4位。至於西甲的馬體會，主場以2:1反勝德甲冠軍的利華古遜，以15分升上第3位，而利華古遜就跌落第6。 另外，意大利的博洛尼亞以2:1擊敗德國的多蒙特，而另一支德甲代表史特加就作客以3:1擊敗斯洛伐克的施洛雲，而意甲的祖雲達斯就作客與比利時的布魯日悶和0:0，荷蘭的PSV燕豪芬就以3:2擊敗主場的塞爾維亞代表貝爾格萊德紅星。