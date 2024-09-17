歐聯｜利物浦艾利臣不滿賽程頻密　開腔批評國際足協未諮詢球員

利物浦在周二（17日）的歐聯會對AC米蘭，不過他在賽前的記者會上就炮轟所有的官方總會，從沒有在增加賽程方面聆聽球員的聲音：「有時，在增加比賽的時候，沒有人會問球員意見。可能我們的想法不重要，但所有人都知在增加比賽後我們的想法。所有人都會疲累的。」

國際足協（FIFA）明年舉辦擴張後的世界冠軍球會盃，早已引起歐洲聯賽及球員的不滿，利物浦的巴西門將艾利臣比加（Alisson Becker），就在歐聯的賽前記者會上，批評所有官方機構在增加賽程上從沒有諮詢過球員意見。

艾利臣：我們只想被聽見

曼城的守將文路爾艾簡治（Manuel Akanji）在周一也戲稱，因為賽程的頻密，可能迫到自己30歲就要退休，艾利臣表示：「我們明白我們有來自媒體及電視的意見，我們也有歐洲足協（UEFA）、國際足協、英超還有本地賽事。我們不是笨蛋，我們是理解的。我們知道人們想看更多比賽，不過合理的是，應該要讓我提到的各方面包括負責制定賽程的人坐在一起，聆聽所有方面的想法，包括球員。」

去季為利物浦及巴西國家隊上陣42次，同時也因傷休養超過2個月，他表示：「很多球員都說過了，我們只想被聽見。如果你倦了無法在高水平比賽，而我想的是盡可能在每場都付出到最好。目前看來，為了足球和球員的利益，我們還沒有看到有接近解決的方案。」就有關世冠盃的爭議，在暑假期間已有不少討論，甚至有歐洲的聯賽及球員公會打算向FIFA提出相關訴訟。