歐聯｜利物浦蓄銳打爆「基」

英超「一哥」利物浦開季以來氣勢如虹，亦是歐聯唯一長勝軍；今晚歐聯早場作客神奇不再的西甲基羅納，瓣瓣秤先，客勝穩開。(球賽編號FB5090，12月11日01:45開賽)



利物浦剛戰默西塞德打吡作客愛華頓，因天氣惡劣改期，而爭標勁敵車路士同一輪勝出倫敦打吡，令紅軍在榜首優勢進一步收窄；但有利之處當然是一眾主將有更多休息時間，先專心備戰今場歐聯作客比賽，力爭分組賽6戰全勝。

紅軍上輪主場以2比0打敗西甲勁旅皇家馬德里後，已起碼穩奪第9至24名的淘汰賽附加賽入圍資格；該仗先開紀錄的阿根廷中場阿歷斯麥阿里士打，今場因累計黃牌夠數，今場停賽，其位置會由居迪斯鍾斯頂上，跟賴恩格雲貝治合組雙防中。同場射失12碼的穆罕默德沙拿仍會領銜攻堅，配合加普、路易斯迪亞斯或達雲紐尼斯，面對分組賽5戰4敗的基羅納，贏波冇難度。