歐聯｜利物浦雲迪積克與朗尼碰頭　當面指說話過火

利物浦早前陷入低潮，在各項賽事中7場輸6場，被作為球評的前英格蘭國腳朗尼（Wayne Rooney）批評隊長華基爾雲迪積克（Virgil van Dijk）「懶散」，雲迪積克之後作出反駁，而球隊也在周末聯賽擊敗阿士東維拉後，再於歐聯的聯賽階段擊敗皇家馬德里。雲迪積克賽後接受電視台訪問，而朗尼也作為評述員在場，雲迪積克在受訪直接指那些評論是過火。 紅軍在周二（4日）的歐聯擊敗皇馬之後，雲迪積克獲直播的Amazon Prime邀請訪問，作為Amazon Prime評述的朗尼及前利物浦名將的科拿（Robbie Fowler）也有份參與。主持人問到球隊的表現在提升時，雲迪積克表示：「現在很容易作出意見，因為我們連贏了2場，這對我們當然是會有點幫助，不過在這個混亂的世界，你要嘗試保持冷靜，以及正面看待事物。在10月的時候我們進行過會議，因為有很多比賽要打，很多問題，然後終於發生轉變，我覺得當時是有很多雜聲。」然後主持人就問雲迪積克，是不是相對現場的人說，雲迪積克否認。

雲迪積克：我個人沒有受影響 之後雲迪積克再說：「不，不只是大家的問題。聽着，我認為最重要是保持正面，埋頭苦幹地去工作，然後走出這困境，因為我們是有這樣的質素，這不會是個問題。這在於要繼續努力及向前進。」科拿隨即追問：「外界的雜音會影響你嗎？還是你只是樂於埋頭苦幹，做你該做的事，去努力糾正人們的錯誤？」雲迪積克回應：「我認為你們都知道，我們球隊有25個球員，有很多都是年輕球員，當然還有數個像我一般的年長球員。每個人都有不同生活，我要說是我個人沒有受影響，不過作為隊長，我要了解到這些球員中，有沒有人受影響。」 主持再問雲迪積克：「你覺得一些批評是否公平，你怎麼想？」雲迪積克回應：「當然，在你作為利物浦球員，如果你連續輸了4至5場比賽，受批評是正常的，理解的話，這絕對應該了解這是必然。不過我認為當時有些是過火，因為我們現在身處的世界有很多平台，很多人可以隨便表達意見，有些就會被放大。我認為那些曾經在最高水平比賽的前球員的經歷，給予更多正面支持能幫助過困境。」他之後與朗尼笑了。