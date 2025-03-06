歐聯｜利物浦首回合一球領先　艾利臣9次撲救力保不失

歐聯16強淘汰賽首回合，英超的利物浦作客巴黎聖日耳門，在全場被圍攻下，憑後備入替的哈維艾利洛（Harvey Elliott）建功，以1:0險勝對手領先首回合。而西甲的巴塞隆拿，亦以同樣比數在首回合領先賓菲加。

主場出擊的PSG上半場藉奧士文尼迪比利（Ousmane Dembele）及基華拉斯基利亞（Khvicha Kvaratskhelia）的攻擊組合，令紅軍受到極大壓力，當中基華拉斯基利亞上半場更一度破網，只是視像助理球證（VAR）指越位在先而無效，半場雙方互無紀錄。聖日耳門今場全場射門達27次，當中利物浦門將艾利臣比加（Alisson Becker）撲救就有9次。久攻不下的聖日耳門，在87分鐘失守，剛後備入替穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）的艾利洛，接應達雲紐尼斯（Darwin Nunez）橫傳，禁區內抽射入網，令利物浦首回合就藉這一球勝出。