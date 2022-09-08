歐聯︱利物浦1:4不敵拿玻里　李察利臣兩球領熱刺取勝

繼車路士之後，利物浦在歐聯又吃下敗仗。球隊作客意大利的拿玻里，在防線屢犯大錯之下，以1:4不敵對手。利物浦領隊高普（Jurgen Klopp）就指，球隊的高層對他仍然信任。至於另一支英超球會的熱刺，就在巴西國腳李察利臣（Richarlison）梅開二度之下，以2:0擊敗法國的馬賽。

在英超開季表現同樣欠佳的利物浦，分組首仗面對拿玻里。球隊防線由第1分鐘開始就響警號，拿玻里的第一個攻勢，域陀奧森漢（Victor Osimhen）快過出迎的紅軍門將艾利臣比加（Alisson），只是角度太窄令奧森漢射斜。不過拿玻里3分鐘就再有機會，施連斯基（Piotr Zielinski）禁區內起腳，紅軍守將占士米拿（James Milner）的手拍到皮球出界，球證翻看VAR後，決定判予12碼。施連斯基親自操刀射入，5分鐘為拿玻里領先。

祖高美斯接連犯錯

紅軍的防線之後繼續被拿玻里衝擊，奧森漢在18分鐘又搏得12碼，不過今次艾利臣救出。而祖高美斯（Joe Gomez）之後在左路控失，被奧森漢搶到，只是基華拉斯基利亞（Khvicha Kvaratskhelia）射門被救空門，然而祖高美斯今場犯錯可是接二連三，森保安古沙（Andre-Frank Anguissa）與隊友在31分鐘的左路合作，安古沙在無人看管下突破射成2:0。基華拉斯基利亞在44分鐘在力壓高美斯，底線傳予基奧雲尼施蒙尼（Giovanni Simeone）射入，半場為拿玻里拉開3:0。

換邊後，施連斯基在47分鐘的射門雖然被撲出，不過他上前補中，為拿玻里再拉開至4:0，紅軍2分鐘後由路爾斯戴亞斯（Luis Diaz）「破蛋」，但球隊仍輸1:4。

高普：老闆仍很冷靜

紅軍領隊的高普賽後表示：「我們上半場打得真的很差，不過正常來說我們不會失3球。有艾利臣把關之下，仍會這樣是很壞的結局。這看來我們要重新檢討自己，在這裡有很多的不足。我們星期六就對狼隊，他們現在可能笑不攏嘴。他們可能說，我們也可能做到，這是對他們（利物浦）最佳的時刻。我們在各方面都要準備更好。」

高普指：「足球上總會有解決的辦法。我們打得不夠好，顯然就是我們落敗的原因。這是要做的工作，是我的責任，我要時間去再思考。任何事都有它發生的原因，我現在不能回答。目前是一個大難題，但我得去解決。」對於車路士領隊杜曹（Thomas Tuchel）周二(7日)被解僱，他就表示：「不太可能吧，我的老闆仍然是很冷靜，他仍期待我會尋找出解決方法，並沒有在想其他人。」