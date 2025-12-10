歐聯｜利物浦12碼小勝國際米蘭　車路士不敵阿特蘭大

歐聯聯賽階段的第6輪比賽，缺少穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）的利物浦，作客憑蘇保斯拉爾（Dominik Szoboszlai）末段的12碼，以1:0擊敗國際米蘭升上前8的位置。而另一支英超代表的車路士就作客領先1球下以1:2不敵意大利的阿特蘭大。 因為上周末比賽後的言論，令沙拿未有列入作客米蘭的大軍。紅軍去到聖西路球場面對之前處於前8的國米，球隊在32分鐘有一次打開紀錄的機會，伊巴希馬干拿迪（Ibrahima Konate）接應角球頂入，但是在視像助理裁判（VAR）指出下，球證指紅軍的前鋒伊傑迪基（Hugo Ekitike）在之前手臂先觸球改變方向，令入球被判無效。雖然國米門將的恩尼森馬（Yann Sommer）多次力挽狂瀾，但因為巴斯東尼（Alessandro Bastoni）的犯規，令紅軍在比賽末段獲得12碼，蘇保斯拉爾操刀，森馬雖然捉到路，但因為力度較強還是入網，利物浦在88分鐘取得領先。最終紅軍就以1:0小勝國際米蘭，並以12分升上可直接晉身16強的第8位，而國米就跌落第5。

史洛治：首要球員是否覺得自己有錯 利物浦的史洛治在賽後仍被問到沙拿的問題，他表示：「當然有很多東西被說了，我認為對球隊這永遠會有一點的影響。當你在更衣室的時候，會了解到這是球員與領隊或球會間的事，然而這對球員們正常是會有點影響，特別是他是很好以及有影響力的。當你有一個隊友這樣做，永遠不會是好事。今晚的所有焦點都放在這件事，我可以完全理解的，如果我去到星期五的記者會，肯定所有問題都關於穆（沙拿），不過我覺得這些球員是值得關注，所以現在我們談他們吧。每個人生都會有犯錯，所以首要的事，是球員是否覺得自己犯錯。然後下一個問題是，這是由我還是他引起呢？這現在是要解決的另一個問題了。不過如我所言，今晚的焦點應該是，如華基爾（雲迪積克，Virgil van Dijk）球迷今晚在歌頌他。」

至於同日的其他比賽，車路士雖然由祖奧柏度（Joao Pedro）先開紀錄，不過下半場被主隊的阿特蘭大連入兩球，以1:2不敵阿特蘭大。車路士跌落第10，而阿特蘭大就升上第3位。西甲的巴塞隆拿主場以2:1擊敗德甲的法蘭克福；拜仁慕尼黑就在主場以3:1贏葡萄牙的士砵亭，以15分排聯賽榜第2位。至於英超的熱刺在主場贏波，以3:0擊敗捷克的布拉格斯拉維亞，西甲的馬德里體育會作客以3:1贏荷甲的PSV燕豪芬，法甲的摩納哥主場1:0贏土耳其的加拉塔沙雷，而馬賽就作客贏聖基萊斯聯3:2。