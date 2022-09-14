歐聯︱利物浦2:1贏阿積士響勝鼓　熱刺作客負士砵亭

上仗作客不敵拿玻里，紅軍利物浦在歐聯的分組賽主場面對荷蘭的阿積士。雖然穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）先為紅軍打開紀錄，但球隊之後又被對手扳平，直到接近完場階段，才由祖爾麥迪比（Joel Matip）的頭槌，為利物浦鎖定2:1的勝果。而另一支英格蘭球會的熱刺，在補時連失2球，以0:2負於葡萄牙的士砵亭腳下。

紅軍開季表現欠佳，射手的沙拿在賽前在聯賽及盃賽也只得1個入球。今場沙拿在17分鐘取得機會。迪亞高祖達（Diogo Jota）的撥橫，沙拿推入禁區射成1:0。然而紅軍的領先優勢只有10分鐘，古杜斯（Mohammed Kudus）禁區內的勁射中楣底彈入，為阿積士追平1:1。

麥迪比89分鐘頂入致勝

利物浦換邊後換入達雲維尼斯（Darwin Nunez）增強攻力，不過這位烏拉圭新星未能把握到機會。紅軍要到89分鐘，憑沙拿的射門省中對手搏得角球，這次角球機會，祖爾麥迪比在力壓對手之下頂入，完場前為紅軍再度領前，而利物浦最後亦以2:1擊敗阿積士取得3分。