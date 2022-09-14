歐聯︱利雲杜夫斯基倒戈交白卷　拜仁主場2:0贏巴塞

今季大換血的巴塞羅那，在歐聯又與德國班霸拜仁慕尼黑於分組賽再碰頭。雖然巴塞今季羅致得對方的射手利雲杜夫斯基（Robert Lewandowski），不過這位波蘭射手今仗未能把握到機會，相反拜仁就攻入兩球，最終以2:0再一次擊敗巴塞。

繼上屆分組之後，巴塞在歐聯分組再遇剋星拜仁。今場利雲杜夫斯基上半場初段差點為巴塞先開紀錄，但這位34歲射手的抽射僅僅高出。在換邊後的5分鐘，拜仁終攻破巴塞大門，盧卡斯靴南迪斯（Lucas Hernandez）接應角球，快對手門將一步頭槌頂入，為拜仁取得領先。4分鐘後利萊辛尼（Leroy Sane）接應隊友的直線，快速推入禁區，令拜仁將比數拉開至2:0，而巴塞之後未能取得入球，拜仁保住這個勝果到完場。

沙維指球隊錯失入球機會

巴塞主帥沙維（Xavi Hernandez）賽後就表示：「我們有6至7個大好的入球機會，不過我們都錯失了，而拜仁就能把握到機會。我們已做好了，我們是打得不曾，如果我們能入球就會是完全不同的比賽。這就是歐聯，你需要做好自己，同時要避免犯錯，就像我們讓他們領先的角球。」