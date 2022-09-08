歐聯︱利雲杜夫斯基戴帽助巴塞大勝　拜仁2:0挫國米

波蘭射手的利雲杜夫斯基（Robert Lewandowski），繼續在巴塞羅那取得大量入球。在周三(7日)的歐聯分組賽，巴塞憑這位34歲射手個人大演帽子戲法之下，以5:1大勝捷克的柏辛域陀尼亞。而利雲杜夫斯基的舊東家拜仁慕尼黑，亦在死亡之組的比賽以2:0擊敗國際米蘭。
今季將巨額增兵的巴塞，在歐聯戰場繼續展示強大的攻力。基斯爾（Franck Kessie）接應隊友頭槌的二傳，13分鐘先為巴塞頂入領先。而利雲杜夫斯基在34分鐘禁區頂射入，為球隊擴大領先。不過作客的柏辛域陀尼亞在44分鐘把握一次反擊機會而追近比數。不過利雲杜夫斯基上半場補時階段再下一城，半場為巴塞領先3:1。
基斯爾為巴塞先開紀錄
換邊後仍然是主隊的天下，利雲杜夫斯基在67分鐘再入一球，完成今場個人的帽子戲法。費倫托利斯（Ferran Torres）在71分鐘攻入巴塞的第5個入球，為巴塞在主場以5:1取得大捷。
與巴塞同處C組死亡之組的拜仁以及國米，就在另一邊對戰。拜仁慕尼黑在25分鐘，由利萊辛尼（Leroy Sane）接應隊友長傳，並單刀扭過門將為拜仁取得領先。國米之後不是沒有扳平機會，只是迪斯高（Edin Dzeko）的攻門被拜仁門將汲收。但辛尼在66分鐘突破後禁區內橫傳，國米守將迪岩布斯奧（Danilo D'Ambrosio）誤將皮球撞入自己龍門，為拜仁領先至2球。而拜仁最後守坐2:0的戰果完場。
基沙文建功助馬體會報捷
其實的比賽，今季失去多位主力的荷蘭阿積士，主場仍以4:0擊敗蘇格蘭的格拉斯哥流浪。葡超的士砵亭以3:0作客擊敗德國的法蘭克福。馬德里體育會藉基沙文（Antoine Griezmann）建功，協助球隊以2:1擊敗波圖，今場比賽的3個入球都在補時階段射入，令比賽補時長達11分鐘。