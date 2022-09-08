歐聯︱利雲杜夫斯基戴帽助巴塞大勝　拜仁2:0挫國米

波蘭射手的利雲杜夫斯基（Robert Lewandowski），繼續在巴塞羅那取得大量入球。在周三(7日)的歐聯分組賽，巴塞憑這位34歲射手個人大演帽子戲法之下，以5:1大勝捷克的柏辛域陀尼亞。而利雲杜夫斯基的舊東家拜仁慕尼黑，亦在死亡之組的比賽以2:0擊敗國際米蘭。

今季將巨額增兵的巴塞，在歐聯戰場繼續展示強大的攻力。基斯爾（Franck Kessie）接應隊友頭槌的二傳，13分鐘先為巴塞頂入領先。而利雲杜夫斯基在34分鐘禁區頂射入，為球隊擴大領先。不過作客的柏辛域陀尼亞在44分鐘把握一次反擊機會而追近比數。不過利雲杜夫斯基上半場補時階段再下一城，半場為巴塞領先3:1。

基斯爾為巴塞先開紀錄

換邊後仍然是主隊的天下，利雲杜夫斯基在67分鐘再入一球，完成今場個人的帽子戲法。費倫托利斯（Ferran Torres）在71分鐘攻入巴塞的第5個入球，為巴塞在主場以5:1取得大捷。