歐聯｜哈利卡尼「大四喜」 拜仁劍指主場決賽

歐聯分組賽首輪首天賽事，列強全面報捷；其中最癲相信是德國班霸拜仁慕尼黑，主場以9比2狂炒克羅地亞的薩格勒布戴拿模，其中王牌射手哈利卡尼(Harry Kane)更取得自上季轉會以來，首次「大四喜」，賽後更笑言：「我留住這些(紀念戴帽)皮球，隊友或會因要為我簽名感煩厭，但由他們繼續過來吧。」 這位31歲的英格蘭國家隊隊長，未有因轉戰德甲而停止滾動個人的入球機器，今場在安聯球場射入包括3個12碼，加上今夏加盟的法國新星米高奧利斯(Michael Olise)入2球，後衛拉菲爾古里路(Raphael Guerreiro)、翼鋒利萊辛尼(Leory Sane)及中場哥利斯卡(Goretzka)各入一球，擊倒一度追近至2比3的克羅地亞客軍。

連破英兵歐聯兩入球紀錄 卡尼今場入4球，不但累計45戰歐聯入33球，壓過30球的名宿朗尼，成為歐聯史上入波最多的三獅球員，更是該國首位在這項頂級歐洲球會賽事，首位食出「大四喜」球員。卡尼獲獎無數，上屆攻入36球，帶來歐洲金靴獎榮譽；今屆季初依然勇銳，5次為拜仁出賽入9球，包括上仗聯賽鬥基爾已連中三元。 他賽後續說：「我兒子路易斯現在喜歡踢足球了，我今晚會把皮球放在他床邊，當他早上醒來時，將會滿心歡喜。」 高柏尼劍指主場踢歐聯決賽 對上一支在歐洲頂級球會賽事入9球，是1990/91年度出戰歐洲冠軍球會盃的皇家馬德里，當時他們9比1擊敗奧地利恩斯布魯克域卡。今夏接掌拜仁兵符的比利時教頭高柏尼(Kompany)說：「明年在慕尼黑舉行的歐聯決賽是球迷的夢想，我們需要實現。我首要任務是專注每場比賽，重建球隊活力及決心去贏波。」