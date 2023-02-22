歐聯｜國米望靠聖西路威力壓波圖

夫添出擊的「藍黑兵團」國際米蘭，望借助聖西路主場威力，先在今夜歐聯16強首回合，打敗葡超勁旅波圖(23/02 04:00)。

國米於意甲剛戰以3比1氣走烏甸尼斯，守住意甲次席外，近13次在主場聖西路的正式比賽，錄得12勝1負(連同年初意盃加時淘汰帕爾馬)佳績。再者，國米曾在今屆分組賽主場氣走巴塞隆拿，並將後者踢落歐霸角逐，聖西路威力值得尊重。陣容上，「魔獸」盧卡古剛戰擔正出場靠12碼為球隊打開缺口，錄得個人今屆第2個意甲入球，信心回升；而在分組賽表現出色的老牌前鋒迪斯高，料今場仍會跟隊中首席射手拿達路馬天尼斯拍檔攻堅，而雙翼衛杜費斯及費達歷高迪馬高，亦是進攻主力。中場米希達利恩賽前說：「最重要是做好準備，抱有信念及信心，我們可以打敗波圖，並讓全世界知道，我們是不好惹的。」

