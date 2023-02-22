歐聯｜國米望靠聖西路威力壓波圖

夫添出擊的「藍黑兵團」國際米蘭，望借助聖西路主場威力，先在今夜歐聯16強首回合，打敗葡超勁旅波圖(23/02 04:00)。
國米於意甲剛戰以3比1氣走烏甸尼斯，守住意甲次席外，近13次在主場聖西路的正式比賽，錄得12勝1負(連同年初意盃加時淘汰帕爾馬)佳績。再者，國米曾在今屆分組賽主場氣走巴塞隆拿，並將後者踢落歐霸角逐，聖西路威力值得尊重。陣容上，「魔獸」盧卡古剛戰擔正出場靠12碼為球隊打開缺口，錄得個人今屆第2個意甲入球，信心回升；而在分組賽表現出色的老牌前鋒迪斯高，料今場仍會跟隊中首席射手拿達路馬天尼斯拍檔攻堅，而雙翼衛杜費斯及費達歷高迪馬高，亦是進攻主力。中場米希達利恩賽前說：「最重要是做好準備，抱有信念及信心，我們可以打敗波圖，並讓全世界知道，我們是不好惹的。」
波圖近10場連勝
波圖雖然在分組賽連輸頭2場，但之後連贏4場，壓過布魯日取得首名出線。球隊在葡超雖落後榜首賓菲加5分守次席，但近10場比賽全勝，防守尤其穩健，由39歲的比比拍35歲的馬簡奴扼守中路，老而彌堅。主力前鋒泰尼米在歐聯分組賽已入5球，今場會跟上仗葡超奠勝的東尼馬天尼斯合組爭入球，望助球隊繼前屆打入8強後，再締佳績。(相關連結：https://football.hkjc.com/football/preview/chinese/preview-list.aspx)