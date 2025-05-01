歐聯｜國際米蘭兩度領前遭迫和　首回合與巴塞隆拿演入球騷

歐聯四強的首回合，意甲的國際米蘭在兩度領先下都未能贏到尾，作客與巴塞隆拿踢平3:3，杜費斯（Denzel Dumfries）與耶馬爾（Lamine Yamal）分別是兩隊今場的關鍵人物。

在各項賽事連輸3場的國米，作客去到魯營球場有個好開始，馬古斯杜林（Marcus Thuram）在開賽僅30秒接應隊友的傳中，前柱後腳為國米打開紀錄。到21分鐘，國米再次在右路進攻，杜費斯接應隊友傳中，門前車身抽射，令作客的國米拉開2:0。不過3分鐘後，耶馬爾個人推進，禁區內被幾個國米球員包圍下起腳射遠柱，為巴塞先追至1:2。之後他再次在禁區底線起腳，僅被國米門將的恩尼森馬（Yann Sommer）擋到再中柱。不過費倫托利斯（Ferran Torres）在38分鐘門前撞入，半場為巴塞追平2:2。