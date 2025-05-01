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體育
2025-05-01 07:07:10

歐聯｜國際米蘭兩度領前遭迫和　首回合與巴塞隆拿演入球騷

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巴塞隆拿首回合與國際米蘭打成3:3平手。(路透社)

巴塞隆拿首回合與國際米蘭打成3:3平手。(路透社)

歐聯四強的首回合，意甲的國際米蘭在兩度領先下都未能贏到尾，作客與巴塞隆拿踢平3:3，杜費斯（Denzel Dumfries）與耶馬爾（Lamine Yamal）分別是兩隊今場的關鍵人物。

在各項賽事連輸3場的國米，作客去到魯營球場有個好開始，馬古斯杜林（Marcus Thuram）在開賽僅30秒接應隊友的傳中，前柱後腳為國米打開紀錄。到21分鐘，國米再次在右路進攻，杜費斯接應隊友傳中，門前車身抽射，令作客的國米拉開2:0。不過3分鐘後，耶馬爾個人推進，禁區內被幾個國米球員包圍下起腳射遠柱，為巴塞先追至1:2。之後他再次在禁區底線起腳，僅被國米門將的恩尼森馬（Yann Sommer）擋到再中柱。不過費倫托利斯（Ferran Torres）在38分鐘門前撞入，半場為巴塞追平2:2。

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下半場的比賽仍然是互有進攻，國米在63分鐘再度領先，杜費斯接應角球頂入。不過2分鐘後巴塞又扳平，拉芬夏比洛尼（Raphinha）禁區外遠射雖然中楣底彈中，不過卻省中森馬背脊入網。國米之後有米希達利恩（Henrikh Mkhitaryan）單刀射入，不過卻被旁證指越位在先，入球無效，最終國米只能與巴塞踢平3:3。下星期在聖西路進行第二回合決高下。

杜費斯為國際米蘭一度拉開2:0。(路透社) 耶馬爾突破國際米蘭多位守將射入，為巴塞隆拿追至1:2。(路透社) 耶馬爾的窄位起腳中柱。(路透社) 杜費斯接應角球，為國際米蘭頂成3:2。(路透社) 拉芬夏的遠射中楣反彈中森馬入網，令巴塞隆拿追平3:3。(路透社) 米希達利恩的入球被指越位在先無效。(路透社)

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