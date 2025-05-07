歐聯｜國際米蘭加時贏巴塞隆拿入決賽　兩回合雙方轟入13球

國際米蘭與巴塞隆拿，在歐聯四強次回合繼續大演入球騷。國米主場在領先2球下，下半場連失3球落後，不過補時由法蘭斯高阿沙比（Francesco Acerbi）追平後，雙方要進入加時，國米加時再由大衛法迪斯（Davide Frattesi）建功，以4:3擊敗巴塞，兩回合贏7:6，在3年內兩度打入歐聯決賽。 首回合已打成3:3，兩隊次回合仍然入球停不了。在聖西路出戰的國米，先在21分鐘由拿達路馬天尼斯（Lautaro Martinez）接應杜費斯（Denzel Dumfries）橫傳射入空門領先。之後巴塞有一次12碼的機會，耶馬爾（Lamine Yamal）禁區內倒地，不過在視像助理裁判（VAR）的審視後，認為國米未有犯規。轉個頭輪到巴塞被罰12碼，柏奧古巴斯（Pau Cubarsi）禁區踢跌入楔的拿達路馬天尼斯，經VAR協助後，球證判罰12碼，國米由查漢奴古（Hakan Calhanoglu）射入，在上半場補時拉開至2:0。

換邊後國米本來有擴大比數的機會，但罰球開出後因為越位，令國米的入球被判「詐精」。結果巴塞終於找到入球，艾利加西亞（Eric Garcia）把握隊友的傳中，在遠柱射入，巴塞在54分鐘追回一球。6分鐘後丹尼爾奧莫（Dani Olmo）再接應謝拉特馬田（Gerard Martin）的長傳，禁區內無人看管下頂成2:2。追平之後的巴塞，先有耶馬爾禁區邊被踢跌，但VAR指犯規位置在禁區外，未罰12碼。不過到87分鐘，拉芬夏比洛尼（Raphinha）把握機會禁區補射遠柱為巴塞反先。 耶馬爾補時中柱 補時階段，耶馬爾（Lamine Yamal）禁區外起腳中柱彈出，未能「殺死比賽」，巴塞轉頭即被追平，國米的阿沙比前柱接應杜費斯地波傳中射入，補時為國米追平3:3，兩隊要進行加時。加時的9分鐘，法斯迪禁區內把握機會彎遠柱，為國米射成4:3。加時下半場耶馬爾再一次機會，但國米門將的恩尼森馬（Yann Sommer）成功托出，為國米保住優勢，而主隊最終也保持這比數完場，國米兩回合贏7:6晉級。

細恩：國米超級表現 國際米蘭主帥的施蒙尼恩沙基（Simone Inzaghi）賽後表示：「首先，我要恭賀巴塞隆拿，這真是一支強隊。這令國米變成超級，在兩回合奉獻了怪物般的表現，要為這些球員鼓掌。我高興成為他們的教練，他們給了我他們能做到的一切，他們有權利享受這刻的成功。我們遇到了一些困難，但我們全心地去克服，並嘗試打出我們應有的水平。在首回合之後，我們心中都已有比賽的部署，但沒有犧牲以及大家互相幫助，這是做不到的。他們（球員）是值得晉級決賽。」