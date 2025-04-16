歐聯｜國際米蘭開支及人工八強最低　不如巴黎聖日耳門一半

今屆歐聯八強之中，國際米蘭被譽為最具性價比的球隊，因為他們的陣容建構成本與球員薪酬在8支隊伍中是最低的。
藍黑軍團明晨（17日）將在歐聯8強次回合作客拜仁慕尼黑，球隊目前仍有望衝擊三冠王，他們在意甲高踞榜首，同時亦已晉身意大利盃四強，將與AC米蘭對決。
根據《米蘭體育報》的數據統計，8支歐聯八強球隊中，國際米蘭在開支方面明顯最為精明和節制。
自從前東主蘇寧出現財政困難後，國米大幅削減開支，以期重回財政平衡的軌道。以2023至24年賽季為例，國際米蘭在建立現有陣容時，總薪資為2.27億歐元，球員攤銷費用為7,600萬歐元，總支出為3.03億歐元。
拜仁慕尼黑支出5.19億歐元
相比之下，他們的八強對手拜仁慕尼黑則支付了4.3億歐元薪資，以及8,900萬歐元攤銷費用，總計5.19億歐元。
毫無懸念地，巴黎聖日耳門仍是本屆歐聯開支最高的球隊，薪資高達6.58億歐元，球員攤銷則為1.32億歐元，總額高達7.9億歐元。
國際米蘭能夠以蔗渣嘅價錢，食到燒鵝味道，充分顯示球會營運效率極高。
歐聯8強球隊建軍開支總額
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巴黎聖日耳門：7.9億歐元
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皇家馬德里：5.85億歐元
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阿仙奴：5.8億歐元
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拜仁慕尼黑：5.19億歐元
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巴塞隆拿：5.13億歐元
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阿士東維拉：4.05億歐元
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多蒙特：3.51億歐元
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國際米蘭：3.03億歐元
作者：One Football
原文刊登於 Yahoo 體育