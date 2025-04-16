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體育
2025-04-16 10:06:00

歐聯｜國際米蘭開支及人工8強最低 不如巴黎聖日耳門一半

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歐聯｜國際米蘭開支及人工8強最低 不如巴黎聖日耳門一半

歐聯｜國際米蘭開支及人工8強最低 不如巴黎聖日耳門一半

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今屆歐聯賽8強之中，國際米蘭被譽為最具性價比的球隊，因為他們的陣容建構成本與球員薪酬在8支隊伍中是最低的。

藍黑軍團明晨將在歐聯8強次回合作客拜仁慕尼黑，球隊目前仍有望衝擊三冠王，他們在意甲高踞榜首，同時亦已晉身意大利盃四強，將與AC米蘭對決。

根據《米蘭體育報》的數據統計，八支歐聯八強球隊中，國際米蘭在開支方面明顯最為精明和節制。

自從前東主蘇寧出現財政困難後，國米大幅削減開支，以期重回財政平衡的軌道。以2023-24賽季為例，國際米蘭在建立現有陣容時，總薪資為2.27億歐元，球員攤銷費用為7600萬歐元，總支出為3.03億歐元。

剛打入4強的巴黎聖日耳門支出為7.9億歐元，是今屆歐聯8強中最高。

剛打入4強的巴黎聖日耳門支出為7.9億歐元，是今屆歐聯8強中最高。

拜仁慕尼黑支出5.19億歐元

相比之下，他們的8強對手拜仁慕尼黑則支付了4.3億歐元薪資，以及8900萬歐元攤銷費用，總計5.19億歐元。

毫無懸念地，巴黎聖日耳門仍是本屆歐聯開支最高的球隊，薪資高達6.58億歐元，球員攤銷則為1.32億歐元，總額高達7.9億歐元。

國際米蘭能夠以蔗渣嘅價錢，食到燒鵝味道，充分顯示球會營運效率極高。

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歐聯8強球隊建軍開支總額

  1. 巴黎聖日耳門：7.9億歐元

  2. 皇家馬德里：5.85億歐元

  3. 阿仙奴：5.8億歐元

  4. 拜仁慕尼黑：5.19億歐元

  5. 巴塞隆拿：5.13億歐元

  6. 阿士東維拉：4.05億歐元

  7. 多蒙特：3.51億歐元

  8. 國際米蘭：3.03億歐元

作者：One Football

原文刊登於 Yahoo 體育

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