歐聯｜國際米蘭開支及人工8強最低 不如巴黎聖日耳門一半

今屆歐聯賽8強之中，國際米蘭被譽為最具性價比的球隊，因為他們的陣容建構成本與球員薪酬在8支隊伍中是最低的。

藍黑軍團明晨將在歐聯8強次回合作客拜仁慕尼黑，球隊目前仍有望衝擊三冠王，他們在意甲高踞榜首，同時亦已晉身意大利盃四強，將與AC米蘭對決。

根據《米蘭體育報》的數據統計，八支歐聯八強球隊中，國際米蘭在開支方面明顯最為精明和節制。

自從前東主蘇寧出現財政困難後，國米大幅削減開支，以期重回財政平衡的軌道。以2023-24賽季為例，國際米蘭在建立現有陣容時，總薪資為2.27億歐元，球員攤銷費用為7600萬歐元，總支出為3.03億歐元。