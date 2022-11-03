熱門搜尋:
C觀點 尼格 梨泰院人踩人 日本自由行 紅黃碼 樓市 消委會 姜濤 周顯
返回
體育
2022-11-03 11:49:37

歐聯︱基奧特梅開二度　AC米蘭8年來首晉級16強

分享：
基奧特梅開二度，協助AC米蘭大勝。(路透社)

基奧特梅開二度，協助AC米蘭大勝。(路透社)

上屆在歐聯分組落入死亡之組，而以墊底收場的AC米蘭。在今屆的分組賽，終於取得晉級資格，在周三（2日）的分組最後一戰，米蘭在法國射手基奧特（Olivier Giroud）梅開二度加上兩次助攻之下，以4:0擊敗奧地利的薩爾斯堡紅牛，取得分組首名晉級16強。

「銀河唯一」的基奧特在米蘭繼續越戰越勇，今仗14分鐘就接應角球，在無人看管下頂成1:0。雖然他之後再把握到對手門將擋出後補中，但因為越位而無效。不過換邊後，米蘭立即擴大比數，基奧特頭槌的二傳，拉迪高歷（Rade Krunic）頂成2:0。而這位36歲的法國射手，在57分鐘門前補射入網，令米蘭領先至3球，而他在補時再助攻予祖利亞美斯亞斯（Junio Messias），令球隊大勝4:0。

薩卡利亞為車路士取得入球

米蘭贏波後，以10分取得分組次名晉身16強，是球隊自2014年後再次打入歐聯的淘汰賽。至於同組另一場比賽，車路士就以2:1擊敗克羅地亞的薩格勒布戴拿模，其中瑞士國腳的薩卡利亞（Denis Zakaria）首次為車路士上陣並取得入球。

米蘭由高歷拉開比數。(路透社) AC米蘭4:0擊敗薩爾斯堡紅牛。(路透社) 薩卡利亞首次為車路士披甲並取得入球。(路透社)

皇馬大勝些路迪5:1

至於G組，已鎖定首名出線的曼城，在17歲小將歷高李維斯（Rico Lewis）建功之下，以3:1反勝西維爾，在分組以14分完成賽事。而同組另一場比賽，已肯定次名出線的多蒙特就與哥本哈根踢成1:1。

而在F組，皇家馬德里以5:1大勝蘇格蘭的些路迪，以1分之差壓過德國的RB萊比錫，取得首名晉級，而皇馬亦成為西班牙今屆唯一的16強代表。至於以次名晉級的萊比錫在波蘭舉行的另一場比賽，以4:0擊敗烏克蘭球會薩克達。

曼城小將李維斯為球隊扳平。(路透社) 多蒙特與哥本哈根打成1:1。(路透社) 皇馬大勝些路迪5:1。(路透社) RB萊比錫作客4:0贏薩克達。(路透社)
隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受