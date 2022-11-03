歐聯︱基奧特梅開二度　AC米蘭8年來首晉級16強

上屆在歐聯分組落入死亡之組，而以墊底收場的AC米蘭。在今屆的分組賽，終於取得晉級資格，在周三（2日）的分組最後一戰，米蘭在法國射手基奧特（Olivier Giroud）梅開二度加上兩次助攻之下，以4:0擊敗奧地利的薩爾斯堡紅牛，取得分組首名晉級16強。

「銀河唯一」的基奧特在米蘭繼續越戰越勇，今仗14分鐘就接應角球，在無人看管下頂成1:0。雖然他之後再把握到對手門將擋出後補中，但因為越位而無效。不過換邊後，米蘭立即擴大比數，基奧特頭槌的二傳，拉迪高歷（Rade Krunic）頂成2:0。而這位36歲的法國射手，在57分鐘門前補射入網，令米蘭領先至3球，而他在補時再助攻予祖利亞美斯亞斯（Junio Messias），令球隊大勝4:0。

薩卡利亞為車路士取得入球

米蘭贏波後，以10分取得分組次名晉身16強，是球隊自2014年後再次打入歐聯的淘汰賽。至於同組另一場比賽，車路士就以2:1擊敗克羅地亞的薩格勒布戴拿模，其中瑞士國腳的薩卡利亞（Denis Zakaria）首次為車路士上陣並取得入球。