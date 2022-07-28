歐聯︱基輔入球費倫巴治球迷高呼普京回應　結果加時落敗出局(有片)

烏克蘭球會基輔戴拿模，在周三(27日)晚出戰歐聯外圍賽的次回合比賽，作客土耳其伊斯坦布爾對費倫巴治。不過費倫巴治的球迷在基輔入球後卻出言不遜，高呼俄羅斯總統普京的名字挑釁。結果費倫巴治在下半場少打一人之下，加時被基輔戴拿模攻入，以總比數1:2不敵對手被淘汰。

因為俄羅斯入侵烏克蘭之下，這場賽事的首回合要移師在波蘭進行，當時兩隊打成0:0，而次回合就回到土耳其進行。比賽在上半場踢成0:0，不過費倫巴治到53分鐘有球員領紅牌而少打一個。基輔在58分鐘由Vitaly Buyalskyi攻入領先，之後費倫巴治的球迷就高呼普京的名字回應。之後雖然費倫巴治在88分鐘一度追平，但進入加時階段，Oleksandr Karavayev射入致射的一球，令基輔戴拿模以總比數2:1晉級。

烏國大使表示悲哀

過去曾帶領過土耳其球會，加拉塔沙雷及比錫達斯的基輔戴拿模主帥盧斯古（Mircea Lucescu）批評：「我沒預料有這樣的口號，真是可悲。」烏克蘭駐土耳其的大使Vasyl Bodnar亦在Twitter表示：「足球是公平的競技。昨日，基輔戴拿模是較強的一隊。聽到費倫巴治的支持者在歌頌俄羅斯的殺人犯和轟炸我國的侵略者，這真是很悲哀。我很感瀲那些友善的土耳其人，他們支持烏克蘭以及思考這些作出不當行為的球迷。」

費倫巴治球迷的女演員Berna Lacin亦指：「無論場上的球員怎麼挑釁，在戰爭之前也沒有藉口跨越那條界線。作為費倫巴治球迷，我不能接受。我期望你們這些懶惰的流氓可以捍衛我們的色彩。」Berna Lacin所指的挑釁，據報是來自Vitaly Buyalskyi入球後向主隊球迷造出鷹的動作，而費倫巴治的宿敵比錫達斯的外號正是黑鷹。