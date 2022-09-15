歐聯︱夏蘭特倒戈助曼城反勝　易帥車路士仍未響勝鼓

今季轉投曼城的挪威中鋒夏蘭特（Erling Haaland），在歐聯分組賽首度面對前東家的多蒙特，結果藍月亮憑夏蘭特的入球，以2:1擊敗多蒙特取勝。至於另一支英超球隊的車路士，在新帥波特（Graham Potter）領軍下，只能與奧地利薩爾斯堡紅牛踢成1:1，兩戰仍未響勝鼓。

在多蒙特效力過3個球季的夏蘭特，今場在分組賽倒戈，不過雙方在上半場都未能打開紀錄。換邊後到56分鐘，馬高列奧斯（Marco Reus）左路的傳中，祖迪比寧咸（Jude Bellingham）頭槌改變方向，為作客的多蒙特取得領先。不過曼城在80分鐘就扳平，史東斯（John Stones）禁區頂的勁射，將比數追平1:1。而夏蘭特在84分鐘，再接應隊友傳中，禁區內伸腳一踩，為曼城反先2:1。而藍月亮亦以這結果完場。

曼城領隊哥迪奧拿（Pep Guardiola）表示：「我們在取得比賽節奏上有很多的問題。我們在轉換方面非常被動，令我們面對困境。我們配置錯了，當我們發現自己落後1球時，轉換了場上的狀況，然後才取回自己的節奏，這就是我們的狀況。在對西維爾後，人們說我們完成了，一切都過關了。我嘗試告訴他們，還未達成的，歐聯是不能等，歐聯是不會放過你的。」

哥帥將夏蘭特入球與伊巴相比

對於夏蘭特的入球，哥帥表示：「他令我記得我老朋友伊巴謙莫域（Zlatan Ibrahimovic）有能力將球從天花板放下來。他懂得控制鬆緊，他富有彈性。他有能力去接觸皮球，並將它放入網。」