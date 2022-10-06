歐聯︱夏蘭特又兩粒助曼城大勝5:0　哥本哈根門將：他根本不是人類

曼城的挪威中鋒艾寧夏蘭特（Erling Haaland）入球繼續有，憑他上半場32分鐘的梅開二度，曼城以5:0主場大勝哥本哈根，在歐聯分組賽3戰全勝。而另一支英超隊伍的車路士，亦以3:0擊敗上屆意甲冠軍的AC米蘭。

在英超達成史上最快的3次帽子戲法之後，夏蘭特又再次在歐聯登場。主場面對實力較次的哥本哈根，夏蘭特7分鐘就把握隊友祖奧簡些路（Joao Cancelo）地波傳中射入。到32分鐘，哥本哈根門將加巴拉（Kamil Grabara）拍出沙治奧高美斯（Sergio Gomez）的遠射，但仍被夏蘭特補中。在39分鐘客隊球員解圍卻踢入自己龍門，半場藍月亮領先至3球。

換邊後曼城收起夏蘭特，不過球隊仍在55分搏得12碼，馬列斯（Riyad Mahrez）建功為曼城拉開比分。而祖利安艾華利斯（Julian Alvarez）在76分鐘增添比分之下，曼城輕鬆以5:0擊敗哥本哈根，在分組以9分領先榜首。

哥帥：夏蘭特只想贏

曼城的中場基亞利殊（Jack Grealish）賽後向傳媒表示：「說實在，這是難以置信。我人生中從未見過的，在第1、2球我只能夠在笑，因為他永遠都會在那出現。那個龍門在我走的時候還跟我說『他不是人類來』，之後我還問『你是跟我說嗎』，我希望他可以保持狀態並為我們帶來勝利。」

曼城主帥哥迪奧拿（Pep Guardiola）就表示：「夏蘭特只是想贏波，帽子戲法那些根本不重要。我們需要是大家的參與。我知道我們現在的問題，基爾獲加（Kyle Walker）一段時間沒上陣，不過我們可以依靠其他後備球員，好像列高李維士（Rico Lewis），縱使他只有17歲。」