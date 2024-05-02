歐聯｜多蒙特首回合小勝巴黎聖日耳門　辛祖12次過人成功表現爭氣

歐聯四強的首回合，德國的多蒙特主場以1:0擊敗巴黎聖日耳門，當中曼聯借將的查頓辛祖（Jadon Sancho）踢出美斯（Lionel Messi）級表現，球會在社交媒體稱公眾欠他一個道歉。

在英超球會已全部出局之際，德甲卻仍有兩個代表留在四強。當中多蒙特面對擁有基利安麥巴比（Kylian Mbappe）的PSG，球隊不單止成功抵擋到聖日耳門的攻勢，更在36分鐘一次反擊，富洛克（Niclas Fullkrug）接應長傳，突球聖日耳門的越位陷阱，推入禁區為球隊射成1:0。