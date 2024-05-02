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體育
2024-05-02 11:30:49

歐聯｜多蒙特首回合小勝巴黎聖日耳門　辛祖12次過人成功表現爭氣

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辛祖在首回合成功12次盤扭過人。(路透社)

辛祖在首回合成功12次盤扭過人。(路透社)

歐聯四強的首回合，德國的多蒙特主場以1:0擊敗巴黎聖日耳門，當中曼聯借將的查頓辛祖（Jadon Sancho）踢出美斯（Lionel Messi）級表現，球會在社交媒體稱公眾欠他一個道歉。

在英超球會已全部出局之際，德甲卻仍有兩個代表留在四強。當中多蒙特面對擁有基利安麥巴比（Kylian Mbappe）的PSG，球隊不單止成功抵擋到聖日耳門的攻勢，更在36分鐘一次反擊，富洛克（Niclas Fullkrug）接應長傳，突球聖日耳門的越位陷阱，推入禁區為球隊射成1:0。

 

多蒙特在歐聯四強首回合以1:0擊敗PSG。(路透社) 多蒙特在歐聯四強首回合以1:0擊敗PSG。(路透社) 多蒙特在歐聯四強首回合以1:0擊敗PSG。(路透社) 富克洛為多蒙特攻入唯一入球。(路透社) 多蒙特在歐聯四強首回合以1:0擊敗PSG。(路透社) 多蒙特在歐聯四強首回合以1:0擊敗PSG。(路透社)

下半場聖日耳門有多個的扳平機會，當中包括麥巴比的射門中內柱彈出，而阿舒拉夫夏基美（Achraf Hakimi）的射門亦同樣被門柱檔住，最終首回合多蒙特獲得一球在手，次回合賽事下星期會到巴黎主場。

多蒙特：所有人欠辛祖一個道歉

雖然未有入球及助攻，但曼聯借用至多蒙特的辛祖今場表現獲大讚。他今場造出了12次成功盤球過人，這是自美斯在2008年效力巴塞隆拿對曼聯的四強比賽，成功16次盤扭後，歐聯四強最多的一次數字。因此多蒙特也在社交媒體上表示：「你們所有人都欠他一個道歉。我們一直都知他的實力。」

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