歐聯｜多蒙特AC米蘭死亡之組齊贏波　馬體會6蛋贈些路迪

歐聯的死亡之組4隊依然難分難解，在第4輪的比賽，德國的多蒙特與意大利的AC米蘭雙雙獲勝，令兩隊登上分組領先位置，可是贏波的多蒙特與第4的紐卡素只差3分，出線機會仍然未明。而E組的馬德里體育會就以6:0擊敗蘇格蘭的些路迪，分組暫時領先。

首兩輪只得1分的多蒙特，在上一輪擊敗紐卡素打開勝利之門後，在本輪於主場與喜鵲再碰頭。多蒙特在26分鐘，利用小組的配合成功打穿紐卡素防線，並由富克洛（Niclas Fullkrug）近門撞入，為蜜蜂兵團佔先。換邊後，空群出擊的紐卡素在一次罰球攻勢，被多蒙特瓦解後再快速突擊，由祖利安白蘭特（Julian Brandt）單刀射入，令多蒙特再贏一場。多蒙特在首兩輪墊底後，完成4輪又以7分升上榜首。而兩連敗的紐卡素以4分跌落第4位。