歐聯｜多蒙特AC米蘭死亡之組齊贏波　馬體會6蛋贈些路迪

歐聯的死亡之組4隊依然難分難解，在第4輪的比賽，德國的多蒙特與意大利的AC米蘭雙雙獲勝，令兩隊登上分組領先位置，可是贏波的多蒙特與第4的紐卡素只差3分，出線機會仍然未明。而E組的馬德里體育會就以6:0擊敗蘇格蘭的些路迪，分組暫時領先。
首兩輪只得1分的多蒙特，在上一輪擊敗紐卡素打開勝利之門後，在本輪於主場與喜鵲再碰頭。多蒙特在26分鐘，利用小組的配合成功打穿紐卡素防線，並由富克洛（Niclas Fullkrug）近門撞入，為蜜蜂兵團佔先。換邊後，空群出擊的紐卡素在一次罰球攻勢，被多蒙特瓦解後再快速突擊，由祖利安白蘭特（Julian Brandt）單刀射入，令多蒙特再贏一場。多蒙特在首兩輪墊底後，完成4輪又以7分升上榜首。而兩連敗的紐卡素以4分跌落第4位。
基奧特下半場為米蘭反勝
同樣死亡之組的另一場比賽，AC米蘭主場對法甲班霸巴黎聖日耳門。賽前就有米蘭球迷嘲諷前米蘭門將，現聖日耳門的基安盧基當拿隆馬（Gianluigi Donnarumma）。雖然PSG在9分鐘由史堅尼亞（Milan Skriniar）打開紀錄，不過米蘭3分鐘後由拉菲爾利亞奧（Rafael Leao）扳平，而基奧特（Olivier Giroud）下半場50分鐘再建一功，協助米蘭主場反勝PSG。米蘭目前以5分在分組排第3，與PSG相差1分。
至於E組的比賽，馬德里體育會主場在對手些路迪有日本國腳前田大然上半場領紅牌被逐之下，以6:0大勝對手，在分組以8分領先。而意大利的拉素在擊敗荷蘭的飛燕諾後，以7分緊隨，飛燕諾就以6分排第3。