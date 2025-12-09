歐聯｜孫興民撐場 熱刺回勇發「維」

孫興民回家，熱刺有計！今夏在亞洲之旅中途離隊，轉戰美職的前熱刺名將前鋒孫興民，今晚深夜將趁美職休季，「回家」跟球迷作正式告別。難得熱刺剛戰勝出倫敦打吡，重拾勝軌，今夜在歐聯迎戰捷克勁旅布拉格斯拉維亞，仍然有力輕鬆取勝，為去屆捧盃功臣留下難忘一夜。(球賽編號FB0893，12月10日04:00開賽)
效力熱刺10載，去屆為球會捧走歐霸結束錦標荒的南韓名將孫興民，今夏在熱刺亞洲之旅中途離隊，轉投美職FC洛杉磯；可惜後者早前在美職西岸季後賽四強失手，孫興民即決定今夜返回倫敦，跟舊戰友及球迷作正式告別，場內氣氛必然感人熾熱。
熱刺實力處上風
熱刺在名將回歸「探班」前亦止跌，上仗2比0氣走賓福特，終止5場不勝走勢；球隊上輪歐聯3比5不敵衛冕的巴黎聖日門，暫時5戰2勝2和1負。這支北倫球會在兩大賽事特性相反，在英超主場戰績其實低迷，但在歐聯2戰主場先後擊敗維拉利爾及哥本哈根兼0失球，明顯實力有分野，以其上仗能攻入大巴黎3球的火力，今晚當然不會留手。
布拉格斯拉維亞在國內聯賽排榜首，但上屆踢歐霸大聯賽排第30名出局；今屆「升呢」來到歐聯5戰不勝只得3分入2球，全由捷克中場國腳基禾特包辦，實力有限，硬撼英超球隊，只能輸少當贏。
