歐聯｜孫興民撐場 熱刺回勇發「維」

孫興民回家，熱刺有計！今夏在亞洲之旅中途離隊，轉戰美職的前熱刺名將前鋒孫興民，今晚深夜將趁美職休季，「回家」跟球迷作正式告別。難得熱刺剛戰勝出倫敦打吡，重拾勝軌，今夜在歐聯迎戰捷克勁旅布拉格斯拉維亞，仍然有力輕鬆取勝，為去屆捧盃功臣留下難忘一夜。(球賽編號FB0893，12月10日04:00開賽)

效力熱刺10載，去屆為球會捧走歐霸結束錦標荒的南韓名將孫興民，今夏在熱刺亞洲之旅中途離隊，轉投美職FC洛杉磯；可惜後者早前在美職西岸季後賽四強失手，孫興民即決定今夜返回倫敦，跟舊戰友及球迷作正式告別，場內氣氛必然感人熾熱。