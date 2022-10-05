歐聯︱巴塞作客1球負國米　布魯日B組一支獨秀

沙維（Robert Lewandowski）帶領下的巴塞隆拿，作客在歐聯仍未一勝。在歐聯分組賽的第3場賽事，巴塞作客以0:1不敵國際米蘭，目前在分組排第3。至於B組的賽事，比利時的布魯日以2:0爆冷擊敗馬德里體育會，在分組取得全勝領先。

與拜仁慕尼黑及國米同處死亡之組，巴塞今場作客國米多次需要透過VAR作出裁判。先在21分鐘，國米的長傳，艾利加西亞（Eric Garcia）的手拍到皮球，不過球證翻看VAR後，裁定祖亞昆哥利亞（Joaquin Correa）越位在先而逃過一劫。祖亞昆哥利亞之後再有一次單刀建功，不過同樣越位而無效。然而巴塞半場仍是要先失手，查漢奴古（Hakan Calhanoglu）在上半場補時禁區頂直射死角入網，半場為國米領先1:0。

VAR裁決成主導

下半場VAR仍是焦點，先是柏迪（Pedri）在66分鐘補中，但是VAR之後確定安素法迪（Ansu Fati）手球在先，入球無效。在補時階段，國米守將的杜費斯（Denzel Dumfries）又被指手球，不過今次VAR翻查後認為未有犯規，亦令國米得以保住1:0的勝果完場。同組另一場比賽在較早時間完成，德國的拜仁慕尼黑以5:0大勝捷克的柏辛域陀尼亞，在分組3戰全勝領先，而國米以6分排次席。

沙維賽後批評比賽是「真正的不公義」，他指：「球證應該走出來解釋他的決定，他究竟有沒有犯錯。這會讓他們更人性化。今日我真的很不高興，我感覺這是真正的不公義。」對於目前分組的形勢，他就指：「我們還有3場的決賽來臨。這場比賽我們輸了，不過現在我們還有2場主場，這3場比賽會如真正的決賽。我們必須展示更大的強度，上半場我們表現不夠好，我們應該自己反省，不過今日我們受傷害了。」