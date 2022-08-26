歐聯︱巴塞拜仁分組再遇　與國米同入死亡之組

新一季的歐聯分組賽在周四(25日)晚完成抽籤，其中德國的拜仁慕尼黑將再次面對西班牙的巴塞羅那，同組還有意大利的國際米蘭，3支勁旅同落入C組。而曼城的新兵夏蘭特（Erling Haaland），就將會倒戈面對多蒙特，至於熱刺就與法蘭克福、士砵亭及馬賽同組。

上屆歐聯冠軍的皇家馬德里今屆被編入F組，將面對德國的RB萊比錫、蘇格蘭的些路迪以及烏克蘭的薩克達，實力上威脅力不大。不過在C組，德甲10連冠的拜仁慕尼黑會與西班牙的巴塞羅那再度同組，這是兩支球隊連續兩年在分組碰頭，而轉投巴塞的利雲杜夫斯基（Robert Lewandowski）亦將要倒戈再戰拜仁，然而同組還有一個勁敵，上屆意甲亞軍的國際米蘭，3支球隊要爭2個出線淘汰賽的資格，而巴塞更要避免連續兩季分組出局。

另外，今季轉投曼城的挪威射手，亦將要面對舊球會的多蒙特。至於法甲的巴黎聖日耳門，同組有意大利的祖雲達斯。分組賽將在9月6日展開，並在11月2日完結，而今季歐聯的決賽，將在明年6月10日在土耳其伊斯坦布爾舉行。

歐聯分組：

A組：阿積士（荷蘭）、利物浦（英格蘭）、拿坡里（意大利）、格拉斯哥流浪（蘇格蘭）

B組：波圖（葡萄牙）、馬德里體育會（西班牙）、利華古遜（德國）、布魯日（比利時）

C組：拜仁慕尼黑（德國）、巴塞羅那（西班牙）、國際米蘭（意大利）、柏辛域陀尼亞（捷克）

D組：法蘭克福（德國）、熱刺（英格蘭）、士砵亭（葡萄牙）、馬賽（法國）

E組：AC米蘭（意大利）、車路士（英格蘭）、薩爾斯堡紅牛（奧地利）、薩格勒布戴拿模（克羅地亞）

F組：皇家馬德里（西班牙）、RB萊比錫（德國）、薩克達（烏克蘭）、些路迪（蘇格蘭）

G組：曼城（英格蘭）、西維爾（西班牙）、多蒙特（德國）、哥本哈根（丹麥）

H組：巴黎聖日耳門（法國）、祖雲達斯（意大利）、賓菲加（葡萄牙）、海法馬卡比（以色列）