歐聯｜巴塞隆拿主場大炒多蒙特　拉芬夏追平美斯紀錄

歐聯八強首回合周三（9日）兩場都由主隊大勝，其中西甲榜首的巴塞隆拿主場以4:0大勝德甲的多蒙特，巴塞的拉芬夏比洛尼（Raphinha）雖然搶走隊友功勞，但是個人交出1入球2助攻，在今屆賽事合共為巴塞貢獻19個入球，追平美斯在2011至12球季的紀錄。而另一場，巴黎聖日耳門就主場3:1擊敗阿士東維拉。

上屆亞軍的多蒙特雖然再次打入八強，然而球隊今季表現欠佳，聯賽僅排第8。主場的巴塞開賽就強攻，不過仍要到25分鐘才打開紀錄。巴塞的罰球攻勢，左路遠柱的恩尼高馬天尼斯（Inigo Martinez）頸槌先點回小禁區前，柏奧古巴斯（Pau Cubarsi）上前加腳踢向龍門，皮球在接近白線前由拉芬夏補一腳，在旁證及視像助理裁判（VAR）都未有指越位下，拉芬夏搶走古巴斯的功勞，為巴塞打開紀錄。之後巴塞仍然有不少機會，但半場仍僅領先1:0。