歐聯｜巴塞隆拿主場大炒多蒙特　拉芬夏追平美斯紀錄

歐聯八強首回合周三（9日）兩場都由主隊大勝，其中西甲榜首的巴塞隆拿主場以4:0大勝德甲的多蒙特，巴塞的拉芬夏比洛尼（Raphinha）雖然搶走隊友功勞，但是個人交出1入球2助攻，在今屆賽事合共為巴塞貢獻19個入球，追平美斯在2011至12球季的紀錄。而另一場，巴黎聖日耳門就主場3:1擊敗阿士東維拉。
上屆亞軍的多蒙特雖然再次打入八強，然而球隊今季表現欠佳，聯賽僅排第8。主場的巴塞開賽就強攻，不過仍要到25分鐘才打開紀錄。巴塞的罰球攻勢，左路遠柱的恩尼高馬天尼斯（Inigo Martinez）頸槌先點回小禁區前，柏奧古巴斯（Pau Cubarsi）上前加腳踢向龍門，皮球在接近白線前由拉芬夏補一腳，在旁證及視像助理裁判（VAR）都未有指越位下，拉芬夏搶走古巴斯的功勞，為巴塞打開紀錄。之後巴塞仍然有不少機會，但半場仍僅領先1:0。
換邊後僅3分鐘，巴塞拉開比數，利雲杜夫斯基（Robert Lewandowski）接應拉芬夏頭槌二傳，輕鬆點入空門。這位波蘭老牌射手在66分鐘再建一功，個人梅開二度。巴塞新秀的耶馬爾（Lamine Yamal）在77分鐘再接應拉芬夏的斜線，為球隊射入至4:0。巴塞手握4球近接下星期的次回合比賽。
拉芬夏今場的1個入球2個助攻，令他今季在歐聯為巴塞貢獻了19球，當中包括12球是他自己射入，另外7球是助攻隊友。這追平了美斯在2011至12球季對巴塞的貢獻。
維拉作客1:3不敵聖日耳門
至於聖日耳門主場對維拉。摩根羅渣士（Morgan Rogers）雖然在35分鐘為作客的維拉先開紀錄。不過杜爾（Desire Doue）在4分鐘後就為PSG追平，基華拉斯基利亞（Khvicha Kvaratskhelia）換邊僅4分鐘再為聖日耳門反先，加上紐奴文迪斯阿歷山大（Nuno Mendes）的入球，令聖日耳門以3:1反勝維拉。不過維拉的主帥艾馬利（Unai Emery）仍未放棄，並表示相信球隊在主場可扳回敗居。