歐聯｜巴塞隆拿主場挫拜仁慕尼黑　利物浦險勝萊比錫保全勝

德甲的拜仁慕尼黑在歐聯兩連敗，球隊作客巴塞隆拿，被巴西國腳的拉芬夏比洛尼（Raphinha）完成帽子戲法，還有當旺的利雲杜夫斯基（Robert Lewandowski）倒戈建功，結果拜仁以1:4見負。至於英超榜首的利物浦延續球隊的氣勢，作客僅勝德國的RB萊比錫1:0，在聯賽階段與阿士東維拉同樣3戰全勝。 西甲榜首球隊大戰德甲榜首，沒料到戰果卻變得一面倒。開賽僅僅54秒，巴塞在後場的反擊，拉芬夏單刀扭過門將的紐亞（Manuel Neuer），為主隊先開紀錄，這亦是今季歐聯最快入球。10分鐘的時候，哈利卡尼（Harry Kane）接應隊友傳中頂入，不過及後視像助理裁判指越位在先，入球無效。但8分鐘後他再接應多次隊友的傳中，禁區內就為拜仁追平。

然而在36分鐘，拜仁防線的失誤，費明盧比斯（Fermin Lopez）挑過出迎的紐亞，由利雲杜夫斯基射入空門，令巴塞再度領前。到上半場完場前，拉芬夏再建一功，付巴塞半場領先3:1。換邊後拜仁有收窄比數的機會，只是球隊未有把握。相後拉芬夏在56分鐘的突破，禁區頂為巴塞射成4:1，同時完成帽子戲法。拜仁之後仍然是無法追回差距之下，在不敵維拉後再負巴塞，在聯賽階段3戰僅1勝2負。而巴塞就以2勝1負升上第10位。 曼城主場輕取布拉格斯巴達 至於兩支英超代表的利物浦及曼城都同樣贏波，紅軍作客去到德國，面對RB萊比錫，憑達雲紐尼斯（Darwin Nunez）在上半場27分鐘建功，以1:0小勝對手，在聯賽階段與維拉同樣成為僅餘的兩支3連勝隊伍，不過維拉以得失球較好排榜首。至於曼城方面，主場有艾寧夏蘭特（Erling Haaland）梅開二度下，以5:0輕取來自捷克的布拉格斯巴達。

里爾贏完皇馬再挫馬體會 同日的其他戰果，西甲的馬德里體育會主場，意外地不敵法甲的里爾，里爾的約拿芬大衛（Jonathan David）個人梅開二度，協助球隊作客贏3:1，而里爾在歐聯接連擊敗馬德里雙雄。至於賽前同樣兩戰全勝的法甲歐聯新貴比斯特，就與利華古遜踢成1:1平手，雙雙結束在歐聯的連勝。至於國際米蘭就作客，以1:0小勝瑞士的年青人，而荷蘭的飛燕諾，作客以3:1擊敗葡萄牙的賓菲加。 蘇超的些路迪，作客與意甲的阿特蘭大互交白卷；而奧地利的薩爾斯堡就主場0:2不敵克羅地亞的薩格勒布戴拿模。

▼曼城對布拉格斯巴達精華▼

▼比斯特對利華古遜精華▼

▼馬德里體育會對里爾精華▼